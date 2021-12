Terni: è morto Gianfranco Tiberi, ex presidente e dirigente della Ternana negli anni della serie A

Giorgio Palenga 11 dicembre 2021 a

Si è spento a 97 anni, la mattina di venerdì 10 dicembre 2021, Gianfranco Tiberi, imprenditore del settore edile e dirigente della Ternana, della quale fu anche presidente. Terni perde un protagonista della vita economica e sportiva legato agli anni più belli della società rossoverde, quelli della serie A.

Originario di Spoleto ma da sempre a Terni, Tiberi fu costruttore di grande livello e soprattutto protagonista da vice presidente di quella società rossoverde che - presidente Giorgio Taddei - salì in A nel 71-72. Poi lui stesso fu presidente (1975-1979), facendosi apprezzare per capacità ed equilibrio. I funerali verranno celebrati domenica 12 dicembre 2021, alle 15, nella chiesa di San Francesco.

Qualche anno fa, per l’esattezza nel 2012, Gianfranco Tiberi accettò di ricordare sulle pagine del Corriere dell’Umbria (foto in alto) per il quarantennale, quella storica promozione della Ternana in serie A, unico dirigente rimasto, all’epoca 88enne, della società che condusse i colori rossoverdi nella massima divisione calcistica (era il vice presidente). Tiberi ricordò con piacere la sapienza in panchina di un precursore del calcio moderno come Corrado Viciani e una squadra in cui non c’erano campionissimi ma giocatori di qualità e rendimento che si misero a disposizione del progetto tecnico-tattico – il celeberrimo gioco corto – del maestro di Castiglion Fiorentino.

“Entrai nella Ternana per passione – aveva ricordato Tiberi – quando ancora la società era di Creonti e lui volle lasciare. Eravamo un gruppo di imprenditori locali che si misero insieme col solo obiettivo di fare bene per i colori rossoverdi, per la città. No, nessuna ambizione personale né rivalità tra di noi: si decideva davvero tutto in maniera collegiale, non ricordo che ci siano stati scontri. La presidenza venne affidata a Giorgio Taddei, fu Creonti a caldeggiare questa soluzione, ma ognuno di noi si sentiva parte in causa e protagonista di quella avventura”.

Tiberi, da uomo di spirito, sempre arguto e intelligente, non aveva fatto mistero di quanto gli era costata, in termini economici, l’avventura da dirigente della Ternana.

“Quanto ho messo in totale nella Ternana? Mezzo miliardo delle vecchie lire – aveva confidato –. Che erano veramente una bella cifra, ma i tempi consentivano anche di queste cose, oggi sarebbe improponibile con la crisi che c’è. Noi della società firmavano cambiali come fossero autografi, ma tutti i componenti del Consiglio di amministrazione lo facevano veramente con piacere, senza battere ciglio. C’era amicizia, lo ripeto senza retorica, quello che ci interessava era fare il massimo per la nostra squadra, senza invidie né ambizioni personali. E poi non aveva prezzo andare in giro per l’Italia, tornare a casa con le soddisfazioni che abbiamo vissuto e vedere come la considerazione per Terni e per la Ternana cresceva in maniera esponenziale. Ricordo con simpatia le prime trasferte in aereo, quando all'epoca le squadre si muovevano quasi esclusivamente in treno o in pullman. Terni la conoscevano in pochi. Andammo a Milano per un turno di Coppa Italia con l'Inter e in tribuna d'onore ci mettemmo a chiacchierare con alcune persone, una delle quali ci disse: ‘Domenica giocate a Bari, quindi per voi è un derby!’. Chissà dove avrà pensato che fosse Terni, magari nel profondo sud”.

Poi il ricordo di Corrado Viciani: “Sento parlare di come gioca il Barcellona di oggi e mi viene da ridere – ci aveva detto ancora Tiberi – sono gli stessi concetti che predicava 40 anni fa Corrado Viciani! Il gioco corto si basava sul gran possesso palla ma anche su una grandissima condizione fisica, in questo eravamo avanti di qualche decina di anni. Ricordo che il mister amava ripetere che a passare la palla a 5 metri c’erano assai meno possibilità di errore piuttosto che provare un lancio di 30. Il mio rapporto con lui? Oggi restano solo i ricordi positivi, all’epoca potrei definirlo da ‘amico-nemico’ .Capitava di confrontarci apertamente, visto che lui, da buon toscano, le cose non le mandava a dire, e lo stesso io. Una volta gli dissi: ‘Mister, oltre al gioco corto dovrebbe avere anche la lingua corta…’. Ma alla base c’era comunque stima reciproca, lui peraltro ha sempre parlato in termini lusinghieri della Ternana come società, dando merito alla dirigenza di essere competente e di saper stare al proprio posto. Mai nessuno di noi, infatti, si permetteva di dire qualcosa sulle sue scelte tecniche” .

Infine la serie A, con la repentina retrocessione: “Parliamoci chiaro, la serie A era un’altra dimensione – erano state le parole di Gianfranco Tiberi -. Forse sbagliammo anche qualcosa, in ogni caso i veri valori alla lunga vennero fuori, non tanto perché la squadra non giocasse, anzi riusciva spesso ad imporre il proprio gioco anche contro avversari blasonati, ma poi la differenza la facevano le individualità degli altri, le giocate dei campioni che risolvevano la partita. Avremmo potuto fare meglio? Non lo so, è impossibile rispondere. Certo è che resta l’orgoglio per aver fatto conoscere e portato in giro per l’Italia il buon nome di Terni e della Ternana. Qualche anno dopo, quando eravamo tornati in B ed ero stato nominato presidente, venni eletto nel Consiglio di Lega, dove sedevo al fianco di personaggi del calibro di Fraizzoli o Pianelli. Ebbene, il motivo per cui venni scelto era perché rappresentavo la Ternana, una società unanimemente considerata seria e degna del massimo rispetto”. Buon viaggio presidente.

