Perugia, oasi di biodiversità al parco Sant'Angelo. Progetto di Coop Centro Italia con PlanBee e Ya Basta

A Perugia un’iniziativa che riqualifica un’area della città e, al tempo stesso, le dona del verde. Grazie al progetto Oasi Urbane di Coop Centro Italia, in collaborazione con PlanBee e l’associazione Ya Basta, è stata inaugurata l’oasi di biodiversità al parco Sant’Angelo, una delle aree verdi più grandi del capoluogo che però necessitava di una riqualificazione. Così, al parco Sant’Angelo, adesso si trovano un giardino mellifero e un bee (traduzione in inglese di ape) hotel per consentire agli insetti impollinatori di trovare un nutrimento sicuro per sopravvivere; un frutteto di piante storiche autoctone umbre; un sottobosco con arbusti tipici della regione quali corbezzolo, viburno, agrifoglio e lentisco; un’area di erbe aromatiche e un uliveto.

Tutto è correlato da un’apposita cartellonistica illustrativa: obiettivo del progetto è ricostruire dei micro habitat in armonia con il contesto preesistente, un luogo restituito alla città di Perugia che favorisce il contatto con la natura per permettere a tutti, dai più grandi ai più piccoli, di usufruire di un grande percorso didattico all’aperto sull’educazione ambientale. “Questa iniziativa è un’ulteriore dimostrazione di come Coop Centro Italia sia presente e dia importanza alle tematiche ambientali - ha sottolineato Lorenzo Pelosi, vice presidente di Coop Centro Italia - Questo è un progetto nazionale e Perugia è una delle 10 città scelte, perché quando si parla di ambiente, l’Umbria è una delle eccellenze. Per noi è un territorio importante, così come è importante questo progetto, ma non basta fare una cosa, va mantenuta nel futuro. E’ uno dei nostri obiettivi, perché gli atti fini a se stessi sono simbolici”.

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Otello Numerini, ha evidenziato proprio come la sfida sia la manutenzione ordinaria delle cose che vengono fatte. “In questo senso è fondamentale il rapporto con le associazioni del territorio e con le aziende, come in questo caso. Negli ultimi due anni il bilancio arboreo del Comune è in attivo. Questa iniziativa riqualifica un’area: il parco Sant’Angelo sarà più accogliente e favorirà maggior socializzazione tra le persone”. Carmela Favarulo del settore politiche sociali di Ancc-Coop si è quindi soffermata sul valore dell’iniziativa: “Piantare alberi e arbusti significa dare un contributo concreto contro il cambiamento climatico. E’ una iniziativa che vuole attivare sui territori reti e relazioni con altri soggetti oltre che con le istituzioni”. “Il progetto di Perugia è un unicum a livello nazionale - ha affermato Armando Mattei, ceo di PlanBee - perché avviene nel centro della città e su un parco già esistente. Un'oasi di biodiversità che fa bene all'ambiente ma che sarà anche un presidio sul territorio per trasmettere valori importanti quali la cura dei beni comuni e la salvaguardia del pianeta”. E infine, l’associazione YaBasta ha sottolineato come la collaborazione tra profit e no-profit dia un segno contro al cambiamento climatico.

