Perugia, mascherine all'aperto in centro nei giorni festivi e prefestivi dal 17 dicembre

Francesca Marruco 11 dicembre 2021 a

a

a

Anche a Perugia a partire dal prossimo fine settimana sarà obbligatorio indossare le mascherine all’aperto in centro storico. Gli uffici tecnici stanno predisponendo la delibera in queste ore su input del primo cittadino, Andrea Romizi, che, dopo aver tenuto d’occhio l’andamento dei contagi ha deciso di intervenire. La misura, che entrerà in vigore il 17 dicembre, sarà valida nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 14. Non sarà in vigore in tutta la zona comunale ma solo le vie e le piazze - dell’acropoli - interessate da manifestazioni ed eventi natalizi. Obbligo dunque a Porta Sole per ammirare l’albero sui tetti e negli spazi del mercatino come piazza Matteotti e il corso.

In Umbria da fine mese al via i vaccini ai 5-11enni: lunedì summit con i pediatri



Dopo Perugia anche Terni si appresta a varare la stessa manovra. Lo conferma il primo cittadino, Leonardo Latini: “Ci siamo sentiti in questi giorni con il sindaco Romizi e l’assessore Merli e anche noi siamo orientati a emettere un’ordinanza di questo tipo”. Si va quindi allungando di giorno in giorno la lista dei comuni in cui i primi cittadini hanno istituito l’obbligo mascherine all’aperto. L’invito a marciare in maniera uniforme lanciato a inizio dicembre è caduto comunque nel vuoto: comune che vai, ordinanza che trovi. Se a Perugia ci si dovrà coprire naso e bocca dalle 14 di festivi e prefestivi, a Bevagna – primo Comune insieme a Nocera Umbra a sfornare il dispositivo - l’obbligo scatterà dalle 10 alle 24 di ogni giorno fino al 6 gennaio in tutto il centro storico.

Record di terze dosi: oltre 6mila in un giorno. Ancora 195 nuovi positivi. Stabile il numero dei ricoveri

A Nocera Umbra, l’obbligo fino al 6 gennaio 2022, è previsto dalle 9 alle 20, in piazza Umberto I, via dei Belgi, piazza Medaglie d'oro, largo Bisleri, viale Mura, piazzetta Fiorelli, piazza Blasi, zona Portici, piazza San Filippo, via Pontani, corso Vittorio Emanuele, piazza Caprera e via san Rinaldo. Ad Amelia l’ordinanza mascherine è stata emessa solo per i mercati. A Foligno mascherina tutti i giorni a tutte le ore all’interno del perimetro del centro storico. A Spoleto infine, a partire da oggi, mascherine obbligatorie all’aperto dalle 9 a mezzanotte, in tutto il territorio comunale “solo dove non è possibile mantenere il distanziamento di un metro”. Tutti agli altri sindaci per ora aspettano.

Scatta l'obbligo della mascherina all'aperto per evitare contagi durante le festività

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.