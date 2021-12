Calendario Barbanera, sabato 11 dicembre in regalo con il Corriere

10 dicembre 2021 a

Domani, sabato 11 dicembre, in regalo con il Corriere il Calendario Barbanera che è da sempre tradizionale augurio per "un anno di felicità". Santi, proverbi e utili rubriche: fasi lunari, meteo, oroscopo, consigli per la casa, ricette, orto e giardino con la Luna e il metodo biodinamico. Nel calendario lunare 2022 di Barbanera troverete mese per mese tutte le fasi lunari, la sezione verde relativa ai lavori agricoli, le indicazioni per il proprio benessere seguendo la Luna. E ancora, Vita in casa: buone pratiche, ricette e consigli per il buon vivere di ogni giorno. Orto e giardino: verde in casa, seguendo le stagioni, la Luna e le tecniche della tradizione. Benessere: in forma con la natura. Previsioni: oroscopo e meteo. E tante altre curiosità.

Video su questo argomento Barbanera 2022, l'Almanacco più longevo d'Italia compie 260 anni TMNews

