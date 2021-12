Perugia, a spasso con un chilo di cocaina nello zaino: arrestato a Umbertide

10 dicembre 2021 a

a

a

Nello zaino che portava a tracolla c'era più di un chilo di cocaina purissima. La vendita al dettaglio della droga avrebbe fruttato oltre centomila euro. L'uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo nella zona del centro storico di Umbertide e le fiamme gialle dopo aver scoperto la polvere bianca lo hanno immediatamente tratto in arresto. Si tratta di un 42enne albanese che da diverso tempo vive nell'Alta Valle del Tevere. Il pubblico ministero ha disposto la sua carcerazione nell'istituto di Capanne.

Commerciante arrestato per spaccio di cocaina, trovate 120 dosi

Gli uomini della Guardia di Finanza lo hanno fermato nel corso dell'attività di controllo del territorio. La loro azione, tra l'altro, negli ultimi giorni è stata intensificata anche in relazione alle verifiche necessarie per il rispetto delle restrizioni anti Covid, diventate maggiori dopo l'istituzione del super green pass. Il 42enne albanese davanti agli uomini della Finanza ha ostentato una tranquillità eccessiva che ha insospettito i militari. A quel punto le fiamme gialle hanno deciso di procedere all'ispezione dello zaino e hanno trovato l'ingente quantitativo di droga che con tutta probabilità era destinata proprio alla vendita al dettaglio sulle locali piazze dello spaccio.

Overdose mortale per aver sniffato droga: indagato in procura, si stringe il cerchio sul pusher

Si tratta dell'ennesimo sequestro di cocaina nel territorio dell'Umbria, purtroppo da sempre centro del traffico e dello smercio di droga. Nell'ultimo mese sono state diverse le operazioni messe a segno dalle forze dell'ordine che hanno scoperto anche insospettabili cittadini che trafficano con le sostanze stupefacenti, in particolare proprio con la cocaina, droga sempre più diffusa e spesso fatale. Il 10 novembre un 30enne campano di origini brasiliane, padre di un bambino, è stato trovato senza vita a Perugia, in via Eugubina. In relazione a quella overdose è indagato un 45enne proprio dell’Altotevere che avrebbe fatto da tramite tra le persone che hanno partecipato ad un festino a base di cocaina da sniffare e gli spacciatori.

Cocaina tagliata con la tachipirina: gli spacciatori guadagnavano 15 mila euro al mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.