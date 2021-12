Lotteria Italia, biglietto vincente da 10mila euro venduto a Perugia ed estratto da Amadeus

10 dicembre 2021 a

Un biglietto vincente della Lotteria Italia venduto a Perugia. Il fortunato numero è stato estratto nella puntata di ieri, giovedì 9 dicembre, dei Soliti Ignoti. E' stato Amadeus, come ogni sera, a comunicare ufficialmente il numero: 60 B281757 2641013386. Al possessore andranno 10mila euro. E' l'ennesimo tagliando vincente annunciato dal presentatore durante il programma seguito giornalmente da milioni di telespettatori. Sono stati assegnati premi da 10mila euro dal 10 ottobre. Cliccando qui è possibile consultare tutti i tagliandi vincenti. Le estrazioni riprenderanno dal 20 dicembre e dureranno fino al 24, in attesa di quella più fortunata della Lotteria Italia che assegna milioni di euro. Questo il link con le istruzioni per rivendicare il premio.

