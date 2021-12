Turrenetta entro il 2023, prima del Turreno

Sabrina Busiri Vici 10 dicembre 2021 a

a

a

Una grande piazza al coperto, un hub culturale con supporti tecnologici avanzati e uno spazioso contenitore per lo spettacolo dal vivo. E' così che è destinato a diventare il teatro Turreno (comprese le strutture collaterali) sul quale l’amministrazione comunale ha appena fatto un ulteriore passo in avanti - la delibera di giunta è del 7 dicembre - con la dichiarazione di efficacia dell’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di direzione lavori e contabilità. Opere finalizzate appunto alla realizzazione dell’intervento di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo dell’ex cinema teatro e delle sue strutture.

Ex Turreno, appaltato il progetto col 50% di ribasso. L'assessore Scoccia: "Lavori entro il 2022"

Quindi, da quanto si evince dalla delibera, nessuno si è opposto all’assegnazione dell’affidamento dei servizi al gruppo misto umbro-pugliese con mandatario lo studio di architettura G.L. Sylos Labini e partners di Bari e mandanti Eutecne, Exup, Biobyte (di Ponte San Giovanni e Umbertide) Biagio, Nicola e Mariangela Laurieri, sempre di Bari. Lo studio di fattibilità, approvato nell’aprile del 2020, prevede un importo complessivo di 4,8 milioni. E su questo è stato dapprima calcolato un importo dei servizi tecnici di ingegneria e architettura pari a 524 mila euro, poi ribassato del 50% in fase di gara a quasi 262 mila euro. L’assessore all’Urbanistica Margherita Scocca nel tracciare il cronoprogramma puntualizza però un cambiamento: “Procederemo prima con la rifunzionalizzazione della struttura della Turrenetta e poi avvieremo il cantiere per la creazione della piazza al coperto. Inoltre il progetto che riguarderà più specificamente l’ex cinema Turreno avrà un ulteriore sviluppo sul piano di progettazione che prevede, in collaborazione con la Regione dell’Umbria, una svolta più tecnologica”.



Il sindaco Romizi: “Grandi opere al via da settembre”. Ecco le zone interessate

Turreno e Turrenetta, inoltre, si ricorda che potranno ospitare spettacoli e congressi con una capienza che potrà arrivare a 999 posti seduti (platea e gallerie) e, grazie alla completa amovibilità delle 750 poltrone della platea, potrà disporre di altri 999 posti in piedi. La gara di appalto per l’avvio dei lavori sarà espletata entro la prima metà del 2022. In fine si ricorda che il progetto di recupero dell’ex cinema Turreno è finanziato nell'ambito di Agenda Urbana con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. E, rispetto alla svolta tecnologica, si prevede un ulteriore sostegno da parte della Regione.

Il centro storico di Perugia e le critiche di Capaccioni: "Pochi 8mila residenti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.