Festival del Giornalismo, annunciato il primo nome dell'edizione 2022: ci sarà Zerocalcare

Sabrina Busiri Vici 10 dicembre 2021 a

a

a

“Confermato: Zerocalcare sarà a International Journalism Festival 2022”. Con un post nel suo profilo Facebook Arianna Ciccone, fondatrice del festival insieme a Chris Potter, ha annunciato il primo nome della 16esima edizione in programma dal 6 al 10 aprile a Perugia. La città ha un rapporto di grande affetto con il fumettista di Rebibbia basta ricordare l’incontro in piazza Birago, il 22 ottobre. Un’occasione, organizzata dal gruppo di Pop Up, che ha avuto un successo straordinario. Stessa folla durante l’incontro condotta dal giornalista Oscar Glioti al Morlacchi avvenuto proprio durante l’ultima edizione del festival del giornalismo, nel 2019, prima dello stop di due anni per la pandemia.



Torna il festival del giornalismo: dal 6 al 10 aprile 2022

Zerocalcare, dopo diciotto anni di pubblicazioni, più di un milione di libri venduti in Italia, decine di edizioni in tutte le lingue e una mostra personale al museo di arte contemporanea di Roma, nelle scorse settimane (17 novembre) è approdato a Netflix con una serie, Strappare lungo i bordi, incrollabilmente ai vertici della top ten dei più visti in Italia registrati dalla piattaforma streaming. Nel tornare alle novità del Festival internazionale di giornalismo si segnala che la scadenza per proporre un evento (panel, workshop, presentazioni, documentari, interviste, altro) per l’edizione 2022 è fissata al 31 dicembre. E per fare la proposta è necessario compilare e inviare un modulo che si trova nel sito internet di riferimento. Se il suggerimento poi sarà accettata, si legge nel sito, si riceverà una risposta entro domenica 9 gennaio.

L'appello degli studenti dell'Università: "Ampliare la capienza delle aule"

Il programma parziale e provvisorio dell’edizione 2022 sarà pubblicato online nel mese di febbraio. E il calendario definitivo sarà ufficializzato con le stesse modalità a marzo. L’edizione, viene comunicato, si terrà nel pieno rispetto nelle misure anti Covid perciò l'organizzazione precisa che gli incontri avverranno sia dal vivo che in streaming per chi non vorrà o non potrà viaggiare. Resterà immutata la consueta formula che prevede l’entrata libera agli incontri, ovvero senza biglietto né prenotazione.

Walter Veltroni, la madre slovena e la moglie conosciuta a un festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.