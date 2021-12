Don Matteo 13, riprese concluse in anticipo: il maltempo la causa principale

Filippo Partenzi 10 dicembre 2021 a

Già concluso, a sorpresa, il terzo blocco delle riprese di Don Matteo 13. Le registrazioni, stando al programma ufficiale, sarebbero dovute andare avanti a Spoleto fino a sabato 11 dicembre, tuttavia il maltempo che in questi giorni sta interessando il territorio ha spinto la Lux Vide a lasciare prima del previsto la città. Il cast e la troupe, stando alle indiscrezioni circolate, dovrebbero tornare a inizio anno ma ancora non è dato sapere con esattezza quando: si parla del periodo compreso tra gennaio e febbraio.

Voci confermate dal fatto che nelle prime settimane del 2022 partirà un’altra serie targata Lux Vide, ovvero Doc - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero: questo garantirà alla produzione ulteriore tempo per concludere le registrazioni della tredicesima stagione di Don Matteo. Ulteriori sviluppi, in ogni caso, sono attesi a breve. Nel frattempo è certo che il nuovo arco narrativo proporrà numerose sorprese agli spettatori: in primis, il debutto in scena di Raoul Bova che a partire dal quinto episodio sostituirà Terence Hill. Poi il ritorno di Flavio Insinna, che ha ripreso a vestire i panni del capitano Flavio Anceschi a distanza di 15 anni dall’ultima volta.

“La prima volta che ho girato Don Matteo con Nino e Terence - ha detto nel corso di un’intervista concessa a SuperguidaTv - era ottobre 1998, è un pezzo della mia vita, non è lavoro. Fa parte di quelle due-tre cose della mia carriera che in realtà sono poi diventate la mia vita. Gli amici di Gubbio e quegli anni bellissimi. Ora siamo a Spoleto, ma l’affetto e l’Umbria che ci ha sempre accolto non sono cambiati. Abbiamo accolto, e ci mancherebbe altro, Raoul Bova che sta facendo in maniera straordinaria il suo nuovo ruolo”. Oltre a lui, in scena si vedrà pure Giancarlo Magalli il quale andrà a ricoprire il ruolo del vescovo al quale il don Massimo di Bova chiederà spesso consiglio su come comportarsi. Il debutto di Don Matteo 13 su Rai Uno, salvo ulteriori comunicazioni, è previsto in primavera.

