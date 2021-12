Terni: rotonda tra via Di Vittorio e via Turati, arriva l'ok della seconda commissione

Maria Luce Schillaci 10 dicembre 2021 a

La rotonda che eliminerà il semaforo tra via Di Vittorio e via Turati, a Terni, si farà. La conferma è arrivata in sede di commissione consiliare nei giorni scorsi.

Finalmente dunque il cantiere aprirà dopo anni che se ne parla, era almeno il 2015 quando vennero stanziati i fondi. Si tratta di un’opera molto richiesta, in un incrocio a croce che quindi eliminerà il semaforo che causa lunghe attese e rallentamento del traffico.

Il costo è di 200 mila euro, coperti da un mutuo già acquisito, come detto, nel 2015 e non ancora utilizzato. I problemi tecnici sembrano superati. Tra le questioni sotto la lente, la cancellazione della pista ciclabile prevista in una tavola del Pums e il successivo aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile per gli errori nei grafici del documento. In commissione, dopo un’ora di confronto con l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati, e il responsabile unico del procedimento, Federico Nannurelli, il progetto esecutivo per la realizzazione della rotonda ha avuto il via libera. E ora arriverà in consiglio per l’approvazione. La zona è maglia nera in tema di sicurezza per i molti incidenti, alcuni dei quali mortali, come ha ricordato in commissione lo stesso Nannurelli.

La minoranza però ha avanzato alcuni dubbi, tanto che la consigliera Valentina Pococacio (M5s) ha avanzato dei dubbi su larghezza e alberature: nel mirino, i mezzi più grandi e gli alberi ad alto fusto da abbattere: non è chiaro se saranno tre o cinque.

Sette le motivazioni per la scelta della rotatoria, la replica del Rup. Tra le più rilevanti “il fatto che le rotonde riducono la viabilità con diminuzione degli ingorghi fino al 23% e del traffico ‘fermo’ del 37%; scendono inoltre gli incidenti dell’80%, c’è maggior sicurezza per i pedoni e calano i costi di manutenzione rispetto all’impianto semaforico. In più – ha aggiunto il funzionario – c’è minor consumo di carburante per le auto, dal 23% al 34% in meno”.

Quanto agli alberi, due piante sono malridotte e da abbattere, per altre tre ci hanno già pensato i vigili del fuoco, in quanto erano pericolose. Infine il problema pista ciclabile che, in una tavola del Pums, era prevista per questa zona. Dal progetto esecutivo della rotatoria non risulta: “Purtroppo – ha precisato Nannurelli - ci sono state incongruenze con le tavole, uno scambio di colori tra le piste già esistenti e quelle di nuova realizzazione. Dopo un confronto con la Regione sono state apportate delle correzioni. Sul tratto di via Di Vittorio che interessa la rotatoria non è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, ma comunque tutto ciò non è impattante sullo sviluppo della rete ciclabile”. Si procede, quindi, e molto probabilmente ad anno nuovo - 2022 - il cantiere aprirà.

