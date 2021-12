Terni, la Soprintendenza dice no alla riapertura di un ufficio a Terni: "Manca il personale"

Simona Maggi 10 dicembre 2021 a

a

a

E’ arrivata la risposta della Soprintendenza dell’Umbria che ha detto no alla riapertura dell'ufficio distaccato di Terni, causa carenza di personale. A comunicarlo è stato il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi.

La “conquista” di uno sportello decentrato della Soprintendenza a palazzo Mazzancolli, aperto per alcuni giorni al mese per ricevere ed ascoltare tecnici e cittadini, con la presenza di due funzionari - un architetto ed un archeologo - si concretizzò a seguito della richiesta fatta con atto di indirizzo dello stesso consigliere Rossi, votato dall'intero consiglio comunale. E così è stato per i sei mesi di sperimentazione, dal luglio 2019 a gennaio 2020.

L'ex convento San Pietro sarà trasformato in case popolari per giovani coppie: via al cantiere Ater

A scadenza della sperimentazione, nonostante i documentabili e incoraggianti risultati in termini di frequentazione ed utilità alla città, non è stato formalizzato il servizio attraverso opportuno protocollo di intesa tra i soggetti coinvolti né si chiese, prima dell'arrivo della pandemia, un prolungamento o la sua stabilizzazione.

Qualche mese fa è stata presentata una interrogazione sempre dal consigliere Rossi in cui chiedeva di conoscere i motivi che avevano portato alla chiusura, portando così all'attenzione del nuovo assessore competente quanto accaduto e chiedendo di attivarsi per il ripristino. Poi è arrivato il no.

Carsulae, il ministero della cultura autorizza la prosecuzione degli scavi archeologici per altri tre anni

“Ciò che rammarica dovuti – argomenta il consigliere Michele Rossi - è che non si sarebbero lasciar scemare i mesi della sperimentazione, ma ci si sarebbe dovuti preoccupare del da farsi prima della scadenza della stessa, dimostrando veramente di tenere al servizio e di capirne l'importanza, ragionando per una prosecuzione dell’attività. Questo insieme al sopraggiungere della pandemia, forse ha contribuito allo smantellamento dell'importante servizio e sembra cozzare con le imprese di una passata gestione delle tematiche culturali, di cui giornalmente si ricordano i successi. Rimane solo tanto rammarico per esserci fatti sfuggire in questo modo un primo segnale di riconoscimento, considerazione e giusto rispetto per la nostra città. Perché in termini di storia e valore, Terni non può essere considerata seconda a nessuno. Compito della politica lavorare per questo”.

I commercianti delle bancarelle di largo Cairoli verranno spostati lungo Corso Vecchio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.