Perugia, tir bloccato a causa della neve. A Forca di Presta servono i vigili del fuoco e il trattore di un privato

Le neve causa disagi anche in Umbria e come sempre accade in questi casi, i problemi riguardano soprattutto la circolazione. La squadra dei vigili del fuoco di Norcia, in provincia di Perugia, è intervenuta a Forca di Presta, nei pressi di Castelluccio, per recuperare un mezzo pesante adibito al trasporto alimentare. L'intervento è stato effettuato in collaborazione con un privato che ha messo a disposizione il proprio trattore. Il problema è stato risolto velocemente. Sempre nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre, alle ore 17.50 la squadra di Città di Castello è uscita per affrontare l'incendio di un deposito di legname in località Selci Lama. In supporto ai pompieri tifernati anche una squadra da Perugia, una da Sansepolcro e una da Gubbio. Per fortuna nessuna persona è coinvolta.

