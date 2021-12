Covid, in Umbria superata la soglia dei duemila positivi. Lieve aumento dei ricoveri, ma ospedali sotto controllo. Tutti i dati

09 dicembre 2021 a

In Umbria si registra il maggior incremento dei contagi da Covid 19, ma l'incidenza settimanale a livello regionale rimane tra le più basse del Paese. È quanto emerge dall'aggiornamento settimanale della Fondazione Gimbe, relativo alla prima settimana di dicembre. Secondo i dati forniti da Gimbe, nel periodo considerato, in Umbria è stata registrata una significativa crescita delle nuove positività. Un aumento, in termini percentuali, addirittura del 50,3%, ben superiore rispetto alla media nazionale del 22,4%. Per quello che riguarda l'incidenza settimanale per 100 mila abitanti, l'Umbria fa registrare un dato positivo, tra i più bassi in Italia. Con il valore di 225 e si colloca dietro solo a Molise (102), Puglia (117), Sardegna (190) e Basilicata (211). Un dato migliore della media nazionale, che si attesta a 404.

Tornano sopra quota duemila gli attualmente positivi, lieve rialzo anche dei ricoveri. Questo, invece, il quadro relativo all'andamento della pandemia in Umbria, in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati rilevati 80 nuovi positivi. A fronte di 46 cittadini che sono guariti, il numero degli attualmente positivi aumenta di 34 unità, arrivando a quota 2.013. Sul fronte delle ospedalizzazioni, risultano ricoverati 51 pazienti, due in più rispetto a al giorno precedente. Di questi, sette sono in terapia intensiva, dato che rimane invariato.

Nel complesso rimane sotto controllo la pressione sugli ospedali umbri, sempre secondo quanto rilevato nell'aggiornamento settimanale della Fondazione Gimbe, relativo alla prima settimana di dicembre. Per quello che riguarda i ricoveri ordinari, risultano occupati da pazienti ricoverati per Covid 19 il 6% dei posti disponibili, al di sotto della media nazionale che si attesta al 10%. In linea con il dato nazionale, invece, quello che riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Su questo fronte, risultano occupati da pazienti ricoverati per Covid 19 il 10% dei posti disponibili, dato che in questo caso coincide con la media nazionale.

