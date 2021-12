Terni, Stella di Miranda: accensione sotto la pioggia e consegna del premio agli atleti paralimpici

Simona Maggi 09 dicembre 2021 a

L’8 dicembre 2021 a Terni, come ogni anno, è stata accesa ieri la stella di Miranda, con la cerimonia di consegna del premio della Stella d’Oro. Quest’anno il riconoscimento è andato “all’impegno e al coraggio degli atleti italiani paralimpici, ai loro straordinari successi del 2021, ma soprattutto all’esempio che con la loro forza e il loro entusiasmo danno a tutti noi”.

Questa la motivazione della stella d'oro consegnata a palazzo Spada dal sindaco, Leonardo Latini, nel corso della cerimonia di premiazione, al Cip (Comitato italiano paralimpico). Un premio che è stato assegnano negli anni a personalità di grande rilievo come Rita Levi Montalcini e Giovanni Paolo II. La cerimonia istituzionale con la consegna della stella d'oro è stata preceduta da un intervento musicale a cura dell’istituto musicale Giulio Briccialdi.

“Abbiamo condiviso, tra noi Comune e Pro loco di Miranda - spiega Latini – la scelta di assegnare il premio al Comitato italiano paralimpico e le motivazioni che lo hanno accompagnano. Sono atleti che hanno ottenuto risultati straordinari. Con i loro sforzi e sacrifici insegnano i veri valori dello sport e della vita. La nostra città è particolarmente interessata al movimento sportivo paralimpico, sia per i nostri atleti che si stanno facendo onore a livello internazionale, sia perché proprio a Terni, dopo i campionati europei del 2018, saranno ospitati i campionati mondiali di scherma paralimpica. Il premio Stella d'Oro, l’accensione della stella e delle luminarie, c’introducono nel modo migliore al Natale di Terni nell’auspicio che sia non solo luminoso, ma sereno per tutti e che la nostra città sia sempre più viva e attrattiva”.

Il presidente del Cip regionale, Gian Luca Tassi, ha ringraziato la città e ricordato gli atleti per gli sforzi che fanno ogni giorno per prepararsi alle competizioni sportive e in particolare Riccardo Menciotti, atleta ternano premiato alle ultime olimpiadi di Tokyo. Dello stesso parere il presidente della Pro loco di Miranda, che ha evidenziato “questi atleti ci insegnato che lo sport serve a superare tutte le difficoltà e barriere”.

Anche il vescovo di Terni-Narni-Amelia, Giuseppe Piemontese, ha sottolineato che l'accensione della stella di Miranda è una tradizione che si rinnova, dopo un periodo difficile causato dalla pandemia e indica la strada di casa che ognuno dovrebbe seguire, poi ha aggiunto “Terni sii te stessa”.

E' stata consegnata anche una targa a Rossana Vincenzoni, autrice del racconto “Laika. Una favola moderna”. Erano presenti tra gli altri anche Tommaso Strinati, delegato provinciale Cip Terni; Andrea Tonucci, vicepresidente Fish (Federazione italiana superamento dell'handicap); gli assessori comunali Stefano Fatale, Maurizio Cecconelli, Elena Proietti, Orlando Masselli; il vicesindaco Benedetta Salvati; il delegato provinciale Coni Terni, Fabio Moscatelli; il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi.

Dopo la cerimonia in Comune, salutata dagli zampognari, tutti si sono spostati in largo Frankl sotto la pioggia battente per l'accensione di un tripode (accompagnata da una fiaccolata a cura della Fiasp, Amatori Podistica Terni, in concomitanza con quella della stella di Miranda.

