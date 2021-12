Terni, Pazzaglia diventa anche una radio: dj in vetrina trasmettono musica per la città

Maria Luce Schillaci 09 dicembre 2021 a

A Terni arriva Radio Pazzaglia. Parte dalla storica pasticceria di corso Tacito la musica che si diffonde per tutte le vie della città. Brani natalizi, ma non solo, anche ritmi moderni e la musica di Umbria Jazz: a far girare i dischi ci penseranno due dj che avranno una postazione all’interno del locale.

Un’idea che il titolare di Pazzaglia, Stefano Amici, ha immediatamente abbracciato: “Pazzaglia è fortemente legato al territorio – ha detto - da sempre profondo sostenitore delle realtà locali e promotore di iniziative che sostengono e mantengono lo sviluppo della comunità. In un momento come quello attuale dove ci siamo lasciati alle spalle il lockdown ma non siamo ancora totalmente fuori dalla pandemia, si fa però sentire forte anche il desiderio di riprendere alcune delle vecchie abitudini che portano le persone a ritrovarsi. Abbiamo deciso di dar vita a Radio Pazzaglia con i dj Tiziano Ribiscini e Alex Cardinali che dall’8 dicembre 2021, per un mese, trasmetteranno musica per accompagnare i momenti dello shopping natalizio, ma anche di una piacevole sosta con un caffè o un aperitivo”.

“E’ un’idea nata per diffondere amore in un momento di amari respiri – spiega Ribiscini - chi fa musica lo fa per rendere felici le persone, Stefano Amici ha sposato questa iniziativa che crescerà giorno per giorno con molte sorprese”. “C’è passione e ricerca - aggiunge Alex - non lasciamo al caso nulla. Siamo da Pazzaglia ed è un a bella responsabilità”.-

“Facciamo una radio per la città – continua Tiziano - siamo dj di ricerca e underground, qua suoniamo classici ma anche la musica dei nostri giorni”. “E’ anche un teatro alla radio – dice Alex - siamo in vetrina e la gente reagisce benissimo, i cittadini sono coinvolti perché la musica arriva a tutti, questa è la radio”.

“Devo dire – conclude Ribiscini - che è difficile trovare un imprenditore capace di sposare una causa del genere, eppure Stefano Amici lo ha fatto, nonostante tutti i problemi del momento, Pazzaglia fa concerti da sempre, in ultimo è stato protagonista di Umbria Jazz in settembre, è un onore per noi. La musica arriva al cuore e radio Pazzaglia è quello che vuole fare”.

