Foligno, scatta l'obbligo della mascherina all'aperto per le festività di fine anno

08 dicembre 2021 a

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha annunciato un'ordinanza che prevederà l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, tutti i giorni a partire dal 9 dicembre fino al 9 gennaio 2022. L'obbligo di indossare nei luoghi all’aperto, ricompresi all’interno del perimetro delle “Mura Urbiche” i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone.

"Il provvedimento deve intendersi meramente preventivo ed inteso ad arginare la diffusione del contagio in perfetta intesa con il commissario straordinario per il Covid Massimo D'angelo, con il quale ho contatti giornalieri e collaborazione strettissima - evidenzia il sindaco Zuccarini - Gli altri fondamentali indicatori, infatti, rientrano perfettamente nell'assoluta normalita' in quanto sia i posti letto per ricoveri, che i posti letto nella terapia intensiva di Foligno sono liberi.

Analoga ordinanza era stata firmata nei giorni scorsi dai sindaci dei Comuni di Nocera Umbra e Bevagna, Virginio Caparvi e Annarita Falsacappa. “Abbiamo presentato un programma di eventi nutrito, e gli assembramenti potranno essere importanti - aveva spiegato Caparvi - In questo momento, dopo una ventina di giorni con contagi quasi a zero nel nostro territorio, c'è un piccolo aumento. Ho quindi deciso di introdurre qualche sistema di protezione in più. Le festività trascorse in famiglia possono essere occasione di contagio ed occorre dunque arrivarci nelle migliori condizioni. Non abbiamo sentito l'esigenza di aspettare decisioni a livello regionale o nazionale, se poi ci saranno direttive dall'alto noi saremo già pronti”.

