Umbria, sull'autobus senza green pass: 37 multe in soli due giorni. Aumentano i controlli

08 dicembre 2021 a

In soli due giorni in Umbria 37 persone sono state multate perché a bordo degli autobus senza green pass, come invece prevedono le nuove restrizioni entrate in vigore lunedì 6 dicembre. Sedici lunedì stesso e 21 il giorno successivo, martedì 7 dicembre. Sono questi i numeri delle persone trovate sprovviste del certificato verde, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Lo ha reso noto l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, che ha fatto il punto sulle verifiche a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass anche per il trasporto urbano.

I controlli, come concordato in precedenza tra regione e prefetture, sono stati effettuati a campione a terra, prima dell'accesso a bordo. Nelle fasce orarie di maggiore concentrazione, come spiega l'assessore, le verifiche si sono concentrate sui principali Hub del servizio, quali ad esempio i capolinea, le stazioni ferroviarie e i nodi di interscambio della rete, mentre nelle altre fasce orarie sono state estese anche ad altre fermate della rete. Alle persone prive di certificazione verde non è stato quindi consentito l'accesso a bordo. "Svolte secondo le giuste modalità - ha commentato l'assessore - le attività di verifica non hanno condizionato la fluidità del servizio, che è stato effettuato in modo pienamente regolare anche in considerazione della presenza in quasi tutti gli Hub delle forze dell'ordine".

I controlli continueranno in maniera intensa anche nei prossimi giorni e ovviamente non riguarderanno soltanto il trasporto pubblico locale. Con l'entrata in vigore del green pass rafforzato, infatti, sono molto più rigide le restrizioni nei confronti di chi fino ad ora non ha aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid 19. Le verifiche saranno severe anche all'interno di bar e ristoranti dove chi è sprovvisto del super green pass rischia pesanti sanzioni economiche, così come il titolare della struttura in cui viene riscontrata l'irregolarità.

