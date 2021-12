Perugia, Immacolata all'insegna di vento e pioggia: i vigili del fuoco intervengono nel centro storico

08 dicembre 2021 a

Il forte vento e la pioggia hanno infatti caratterizzato la giornata di ieri, 8 dicembre, causando anche qualche disagio nel centro storico di Perugia. Parliamo dei teloni che ricoprono e riproducono la facciata della cattedrale di San Lorenzo, interessata dai lavori di restauro finanziati dalla Fondazione Federica e Brunello Cucinelli ed Eni gas e luce per un totale di 7,5 milioni di euro.

I tendoni che coprono le impalcature si sono staccati a causa delle intemperie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di corso Cavour e con il sostegno dell’autoscala della centrale di Madonna Alta per fissare il telo. Presenti anche gli agenti della Polizia locale che ha chiuso via Calderoni e fatto transitare i veicoli per via Alessi.

