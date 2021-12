Covid in Umbria, il bollettino: 179 nuovi positivi, le guarigioni sono 161. Nessun decesso. Il punto sui ricoveri

08 dicembre 2021 a

In Umbria, stando ai dati del bollettino di oggi, mercoledì 8 dicembre, sono 179 i nuovi casi di Covid 19. Il dato è relativo all'analisi di 10.790 tamponi, di cui 3.056 molecolari. La percentuale delle positività, dunque, sale all'1.65%. Non sono stati registrati ulteriori decessi e quindi il numero dei morti complessivi resta 1.494. Sono 161, invece, le guarigioni che portano il dato complessivo a superare quota 65mila, per l'esattezza 65.080. Gli attuali positivi diventano 1.979, diciotto in più rispetto al precedente bollettino. Ovviamente sale anche il numero delle positività totali dall'inizio della pandemia che diventano 68.553.

Sul fronte dei ricoveri, gli ospedalizzati sono 49, uno in più. Di questi sette nei reparti di terapia intensiva. A Perugia 31 pazienti (+3) di cui due in intensiva; a Terni 18 (-2) di cui cinque in terapia intensiva (-1). Sono 1.930, invece, le persone in isolamento contumaciale, 27 in più della precedente rilevazione. Le nuove infezioni sono così divise, prendendo in esame i dati comune per comune: Amelia (4), Assisi (6), Bettona (1), Campello sul Clitunno (1), Castel Ritaldi (2), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (6), Città di Castello (6), Corciano (8), Foligno (5), Giano dell’Umbria (1), Giove (2), Gualdo Tadino (1), Gubbio (4), Lugnano in Teverina (1), Marsciano (2), Montecastrilli (1), Montefalco (1), Narni (1), Orvieto (2), Otricoli (1), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (1), Penna in Teverina (1), Perugia (22), Piegaro (7), San Gemini (4), San Giustino (2), Spello (3), Spoleto (13), Stroncone (2), Terni (26), Torgiano (1), Trevi (4), Umbertide (1) e Valfabbrica (2). Cinque fuori regione.

Di seguito il dato, sempre comune per comune, relativo alle guarigioni: Amelia (3), Arrone (1), Assisi (12), Bastia Umbra (3), Bettona (2), Campello sul Clitunno (4), Città di Castello (5), Corciano (3), Deruta (1), Fabro (2), Foligno (13), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (2), Gubbio (11), Magione (5), Marsciano (4), Narni (4), Orvieto (1), Paciano (1), Perugia (45), Pietralunga (2), Scheggia e Pascelupo (1), Spoleto (13), Terni (12), Todi (1) e Umbertide (2). Cinque fuori regione.

