Perugia, rifiuta l'affitto di una stanza a uno studente palestinese: "Non vogliamo extracomunitari"

“Non è la prima volta che mi capita ma questa è stata davvero dura da digerire: un rifiuto secco ad affittare la stanza perché extracomunitario”. E’ successo a Majd Glorio, studente palestinese di Betlemme, a Perugia dal 2017, iscritto al corso di Relazioni internazionali dell’Università degli studi. Glorio è alla ricerca di una sistemazione per l’amico, anche lui palestinese, che vorrebbe tornare a studiare in città. “Lui e io siamo arrivati insieme in Italia quattro anni fa; poi lui è ripartito e ora io ho preso l’incarico di trovargli una casa per facilitargli il ritorno. Così pochi giorni fa - racconta - ho visto un annuncio e ho chiamato: si trattava di una stanza che non costava tanto in una casa nella zona di corso Garibaldi, non lontano da dove abito io, a Elce”. Un colloquio telefonico durato pochi minuti ma dai toni che Glorio ricorda molto bene. “Mi ha risposto un uomo, il proprietario, e mi ha dato tutte le informazioni; mi ha pure detto che potevo andare a vedere la casa, ma quando ha saputo che all’affitto era interessato il mio amico ora in Palestina, mi ha detto: noi non abbiamo nulla a che fare con gli extracomunitari perché abbiamo avuto brutte esperienze”.

La conversazione, sempre secondo il racconto di Glorio, è passata poi alla moglie: “Lei mi ha detto che la casa era già abitata da tre italiani ed era meglio rispettare le loro abitudini, il loro modo di mangiare. E mi dice: capisce? E io ribatto: sinceramente no. Poi aggiungo: i palestinesi non mangiano la sabbia per pranzo. Ho davvero risposto questo perché ero imbarazzato. Poi ho preferito concludere la conservazione”. Glorio ci tiene a precisare che lui vive con tre italiani ed è in affitto da “una persona d’oro”. Ha viaggiato in Italia e ha vistato più di 35 città, le ha contate tutte. “Io amo tanto questo Paese e la sua lingua, certo qui non è tutto perfetto, come non lo è neppure nel mio Paese, ma cerco sempre di parlare con le persone, affrontare temi importanti, piano piano si può migliorare insieme e superare le incomprensioni. Voglio rimanere in Italia e voglio investire in questa terra”.

La vicenda vissuta da Glorio è stata denunciata da Udu Sinistra Universitaria: “Una situazione inaccettabile di xenofobia e razzismo”, riporta una nota dell’associazione studentesca. E il vice coordinatore Aleph Bononi aggiunge: “Proprio a causa di queste situazioni Perugia rischia di perdere la sua caratura di città aperta, universitaria e internazionale. A ciò si aggiunge la particolare situazione di difficoltà di trovare abitazioni”. E Bonomi conclude: “Anche in questa situazione chi paga il prezzo più alto sono le categorie più deboli, a causa di comportamenti scorretti e inaccettabili dei proprietari. Rinnoviamo quindi la richiesta alle istituzioni locali e regionali di un tavolo di confronto”. Solidarietà arriva anche da Assogaribaldi. “Stiamo lavorando per rendere Perugia una città accogliente - dicono i ragazzi dell’associazione -. E il nostro quartiere sta sviluppando una natura aperta e multietnica, questi episodi possono essere solo denunciati e rimangono casi isolati”. Silenzio assoluto invece da istituzioni e atenei.

