In Umbria leggero calo dei ricoveri. Terza dose di vaccino per quasi 140 mila persone

07 dicembre 2021 a

a

a

In Umbria diminuiscono leggermente i ricoverati a causa del Covid 19. E' il bollettino ufficiale di oggi, martedì 7 dicembre, a ufficializzare che i pazienti delle strutture ospedaliere ora sono 48, due in meno rispetto al dato relativo alle precedenti 24 ore. Otto sono nei reparti di terapia intensiva e in questo caso viene comunicato l'aumento di un malato in più. La situazione dei singoli ospedali è la seguente: a Perugia 28 ricoveri (-1) di cui 2 in intensiva; a Terni, invece, 20 ricoveri (anche in questo caso -1) di cui 6 (+1) in intensiva. In isolamento contumaciale attualmente ci sono 1.913 persone, 79 in più del precedente bollettino.

In Umbria ancora 141 infezioni. Guariscono in 64. Nessun nuovo decesso (1.494)

Ricoveri a parte, sono state 64 le guarigioni riscontrate nel territorio regionale. Questi i cittadini che sono usciti dall'incubo, comune per comune: Acquasparta (1), Amelia (3), Assisi (3), Attigliano (1), Cannara (1), Città di Castello (6), Foligno (7), Giano dell’Umbria (1), Magione (1), Montecastrilli (1), Perugia (15), Pietralunga (1), San Gemini (2), San Giustino (1), Terni (11), Todi (1), Torgiano (1) e Trevi (3). Quattro sono di fuori regione.

In Umbria sono 2.564 i docenti e bidelli no vax a rischio sospensione. In 13.400 aspettano per fare la terza dose

Il punto sulle vaccinazioni registrato alle ore 8 di oggi, martedì 7 dicembre. Complessivamente sono state somministrate un milione e 334.014 dosi. Un dato che rappresenta l'86.17 per cento di quelle disponibili. Sono state completamente vaccinate 687.326 persone (+535 rispetto al dato precedente), pari all’85.06% della popolazione che ne ha diritto. La prima dose, invece, è stata inoculata 697.875 volte (+491) pari all’86.39% della popolazione avente diritto. Terza dose per 139.035 soggetti (+5.340) che rappresentano il 17,24% della popolazione interessata dal richiamo. Intanto considerati i problemi che sono stati registrati nel primo vax day, la Regione ha sbloccato nuovi posti per i tre hub di Terni, Narni e Amelia. Dovrebbero essere almeno 2mila i posti che sono stati messi a disposizione e che probabilmente sono stati già assegnati.

Vax day per le terze dosi in Umbria: troppe richieste e vaccini finiti, in centinaia rimandati a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.