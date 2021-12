Covid, in Umbria ancora 141 infezioni. Guariscono in 64. Nessun nuovo decesso (1.494)

07 dicembre 2021 a

Covid in Umbria. Nel bollettino diramato nella giornata di oggi, martedì 7 dicembre, vengono ufficializzate 141 nuove infezioni. I casi sono stati scoperti dopo aver preso in esame 13.886 tamponi, di cui 2.713 molecolari. La percentuale di positività supera leggermente l'1 per cento, per l'esattezza 1.01. Un miglioramento rispetto al giorno precedente, visto che lunedì 6 dicembre, era stata dello 1.82 per cento. Nelle ultime 24 ore, le guarigioni ufficializzate sono state 64 portando il totale a 64.919. Gli attualmente positivi in Umbria diventano 1.961, mentre le positività riscontrate dall'inizio della diffusione della pandemia sono per ora 68.374. Fortunatamente non sono stati registrati nuovi decessi e quindi il totale dei morti resta fermo a 1.494.

I 141 nuovi positivi vengono attribuiti ai seguenti comuni: Amelia (1), Assisi (17), Bastia Umbra (6), Bettona (2), Bevagna (1), Cannara (1), Castel Ritaldi (3), Castiglione del Lago (8), Città di Castello (6), Corciano (5), Ficulle (3), Foligno (4), Fossato di Vico (1), Gualdo Tadino (16), Gubbio (3), Marsciano (1), Montecchio (1), Orvieto (4), Perugia (21), Porano (2), Spello (3), Spoleto (18), Terni (5), Todi (1), Umbertide (3) e Valfabbrica (1). Quattro sono relativi a fuori regione.

Di seguito i casi di positivi attuali comune per comune. Foligno 328, Perugia 254, Terni 210, Spoleto 154, Assisi 98, Città di Castello 70, Trevi 63, Corciano 55, Gubbio 49, Amelia 46, Narni 38, Orvieto e Magione 34, Spello 32, Bastia Umbra 31, Umbertide 28, Gualdo Tadino 26, Gualdo Cattaneo 24, Bevagna 23, Montefalco 21, Castiglione del Lago 18, Porano e Campello sul Clitunno 17, Todi, Nocera Umbra e Città della Pieve 15, Castel Ritaldi e Bettona 14, Marsciano 13, Valfabbrica 12, Montecastrilli 11, Deruta 10, Attigliano 8, Pietralunga e Giano dell’Umbria 7, San Gemini 6, Montecchio 5, Torgiano, Stroncone, Panicale, Massa Martana e Avigliano Umbro 4, San Giustino, Ficulle, Fabro e Acquasparta 3, Scheggia e Pascelupo, Passignano sul Trasimeno, Lugnano in Teverina, Giove, Fossato di Vico, Castel Giorgio, Cannara e Arrone 2, Tuoro sul Trasimeno, Sellano, Paciano, Otricoli, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Fratta Todina, Ferentillo, Citerna, Baschi e Allerona 1. Pttanta sono relativi a cittadini di fuori regione. Attualmente sono 27 i comuni Covid free.

