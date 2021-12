Umbria, Covid e medici no vax. L'ordine di Perugia: "Segnaleremo alle forze dell'ordine chi non rispetta le regole"

07 dicembre 2021 a

L'Ordine dei medici di Perugia attacca frontalmente i propri iscritti che non si vaccinano contro il Covid 19. Lo fa con una nota che non lascia spazio ad alcun dubbio: “In questo momento storico - si legge - il nostro ruolo si concretizza nel favorire il maggior successo possibile della campagna vaccinale e, di conseguenza, di perseguire tutti i comportamenti degli iscritti che, in vario modo, possano ostacolare la realizzazione di questo obiettivo. Per questo offriamo anche la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e forze dell’ordine verso cui dobbiamo rispetto per il loro lavoro di individuazione di situazioni illecite”.

Vax day per le terze dosi in Umbria: troppe richieste e vaccini finiti, in centinaia rimandati a casa

E’ quanto annuncia nella nota l’ordine, dopo che “la competenza in materia di accertamento dell’adempimento del obbligo vaccinale da parte dei nostri colleghi - spiegano gli stessi medici nella nota – in precedenza spettante alle Asl è in capo all’ordine”. E con l’avvento del super green pass il problema potrebbe spostarsi - come sembra stia già accadendo in qualche caso - sulla certificazione per l’esenzione. Unico motivo per cui si può lecitamente non vaccinarsi e avere lo stesso il nuovo green pass. Ci sono già persone che hanno cambiato medico alla richiesta negata dal proprio specialista. Che ce ne siano alcuni di manica più larga?

