Umbria, il bilancio dell'aeroporto: 130 mila passeggeri. Nuovi voli per arrivare a mezzo milione

Un nuovo piano industriale da presentare entro gennaio 2022 e la ricerca di nuovi partner. Sono due dei punti toccati durante l’assemblea di Sase, la società che gestisce l’aeroporto dell’Umbria, riferita dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, e dal presidente del consiglio d’amministrazione, il generale Stefano Orazio Panato. I due hanno espresso grande soddisfazione per i risultati dello scalo nel 2021 - che supererà quota 130 mila passeggeri - e illustrato le nuove quote azionarie dopo la ricapitalizzazione degli scorsi mesi.

“Siamo molto soddisfatti per il 2021 - ha detto Tesei - Fino a maggio non si è praticamente volato, le previsioni annuali erano di 30 mila passeggeri e invece supereremo 130 mila. L’aeroporto è un’infrastruttura strategica sia per l’uscita dei passeggeri che per la loro entrata, con significativi ritorni per l’economia regionale. Ci sono studi importanti che dimostrano come il traffico generato da uno scalo possa incidere positivamente su pil ed occupazione. Le prospettive per il 2022 sono positive: vogliamo raggiungere 300 mila passeggeri, Covid permettendo, per poi arrivare a regime entro il 2024 a quota 500 mila, che è il massimo che questo aeroporto può accogliere. Durante l’assemblea ho chiesto che entro gennaio 2022 venga presentato il nuovo piano industriale per programmare bene il futuro”.

Per quanto riguarda le nuove rotte, Tesei e Panato hanno confermato che ci saranno altre novità e che si sta lavorando “a nuovi voli anche per il periodo di bassa stagione (cioè ottobre-marzo). Quando arriverà il piano industriale valuteremo gli investimenti e l’opportunità di trovare un nuovo partner societario - dice Tesei - Il Cda sta facendo un ottimo lavoro: in attesa del nuovo piano di lungo respiro, che magari attivi partnership industriali e sinergie con altri scali, abbiamo sollecitato attenzione anche sull'ottimizzazione dei costi, sulla comunicazione e sul settore non aviation”. Il traffico dello scalo nel 2021 “ha interessato per il 70% gli umbri e per il 30% turisti dall’estero - ha sottolineato Panato - L’obiettivo per il prossimo anno è invertire questi numeri e arrivare a 300 mila passeggeri, con un aumento e una internazionalizzazione dei voli”. Panato ha poi illustrato il nuovo assetto societario: socio di maggioranza la Regione attraverso Sviluppumbria (78,71% delle quote), poi la Camera di Commercio dell’Umbria (10%), il Comune di Perugia (6,25%), Comune di Assisi (4,83%). Seguono con quote sotto l’uno per cento Smp srl, Comune di Bastia e Comune di Gubbio.

