Perugia, prete si innamora e lascia la tonaca. Ora si sposa. La storia di Riccardo e Laura

07 dicembre 2021 a

a

a

Ex parroco dsi sposa. Risale al 2 dicembre l’atto di pubblicazione del matrimonio tra Riccardo Ceccobelli e Laura Bagli, i fiori d’arancio potrebbero sbocciare sotto l’albero di Natale coronando il sogno dei due. Una coppia come le altre se non fosse che, sino ad aprile, Riccardo, originario di Pantalla, in provincia di Perugia, vestiva l’abito da prete a Massa Martana, ma poi la vita, i sentimenti per la sua Laura lo hanno portato a scegliere di abbandonare la tonaca annunciando la sua volontà una domenica, dall’altare della parrocchia di San Felice, affiancato dal vescovo Gualtiero Sigismondi, che sin da subito ha sostenuto il giovane nella sua decisione.

I preti che hanno lasciato la tonaca per amore: "Grazie per l'affetto. Non stiamo diventando padri"

Come vuole la prassi le pubblicazioni resteranno all’albo del Comune per otto giorni, trascorso questo periodo ci saranno altri quattro giorni per presentare contestazioni. Le pubblicazioni saranno poi valide per 180 giorni. Ma tutto fa pensare che i due convoleranno a nozze proprio nel periodo delle festività natalizie. Una storia che ha attirato l’attenzione di tutta Italia e che ora volge al suo compimento massimo con il giuramento di amore eterno. (A.M.M.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.