Entro 40 anni l'Umbria scenderà a 700.000 abitanti, già nel 2040 persone sole in aumento del 20%

07 dicembre 2021 a

a

a

Nell’arco di 40 anni la popolazione dell’Umbria potrebbe passare da 870 mila a 700 mila. E’ quanto emerge dall’ultima indagine pubblicata dall’Aur e curata dal ricercatore dell’Istat Luca Calzola. La questione demografica sta assumendo dimensioni davvero preoccupanti dal momento che può negativamente condizionare qualunque politica orientata allo sviluppo, anche in considerazione del fatto che a ciò si aggiunge l’inesorabile e progressivo invecchiamento riscontrato in Umbria.

Calzola premette che i tempi della demografia si misurano in termini di generazioni e per questo gli effetti sfuggono perché non producono un impatto immediato. “In Umbria – afferma la ricerca dell’Aur - si attende una decrescita della popolazione nei prossimi due decenni pari a meno 33 mila abitanti dal 2020 al 2030 e a meno 30 mila dal 2030 al 2040. Entro i prossimi 20 anni, pertanto, i residenti passerebbero dagli attuali 870 mila a 807 mila (-7,6%). Nel più lungo termine, nei 20 anni successivi proseguirebbe la discesa fino a toccare la soglia dei 700 mila abitanti entro il 2063, anche se è ovvio ricordare che i risultati delle previsioni diventano più incerti quanto più ci si allontana nel tempo”.

L'Umbria alla soglia dei 700mila vaccinati. Aumentano le prenotazioni, la regione mette a disposizione altri 30mila posti

L’altro aspetto strettamente legato affrontato dal ricercatore dell’Istat pone l’attenzione sulla questione anagrafica. “Entro il 2040 – spiega Luca Calzola - le persone di 65 anni e più rappresenteranno il 36% del totale, aumentando di 10 punti percentuali rispetto ai livelli attuali. Se più di una persona su tre avrà almeno 65 anni, significa che si ridurrà la quota della popolazione in età da lavoro. In particolare, il rapporto di dipendenza degli anziani, che misura il peso delle persone con più di 64 anni su quelle tra 15 e 64 anni, sarà soggetto a un aumento di quasi 20 punti percentuali (dal 46% del 2020 al 67% del 2040). Inoltre, sarà proprio la popolazione in età produttiva quella che subirà – anche in termini assoluti – la maggiore contrazione. Rispetto al 2020, le oltre 530 mila persone in età 15-64 perderanno 100 mila unità entro 2040 (-19%) e altre 50 mila nei 10 anni ancora successivi (-27%)”.

C'è il nuovo piano sanitario: tagliati sette distretti ma restano due le aziende ospedaliere e Usl

Per quanto riguarda la struttura delle famiglie l’indagine Aur prefigura che tra il 2020 e il 2040 aumenterà il numero di persone sole (+20%), e quello delle famiglie senza figli (+10%) mentre si assottiglierà il collettivo delle famiglie con figli (-30%). “Queste prospettive – conclude Calzola - rendono necessario capire quali possono essere gli effetti di un mercato del lavoro sempre più ristretto sulle potenzialità produttive della regione e come sarà possibile adattare le politiche di protezione sociale nel tentativo di mantenere l’attuale livello di welfare”.

In Umbria ancora due morti. Aumentano i vaccinati e diminuiscono i ricoveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.