Chef stellato Jacopo Martellini regala ogni settimana la pinsa gourmet alle famiglie in difficoltà

Una pinsa gourmet ogni settimana per dare conforto a 300 famiglie in difficoltà. Lo spoletino Jacopo Martellini, chef stellato e certificato più giovane re della pinsa romana a livello nazionale e internazionale, fa parlare ancora di sé per un’iniziativa che unisce la solidarietà alla cucina stellata. Iniziativa nata in collaborazione con la Caritas diocesana e che ha visto già la scorsa settimana la prima consegna di 35 pinse alle famiglie seguite dell'organismo pastorale della Cei per la promozione della carità di Spoleto, diretto da don Edoardo Rossi.

Insomma, ci sarà un pranzo o una cena come al ristorante per tutte queste persone. E non solo per questo periodo natalizio, dato che l’intenzione di Jacopo Martellini e di chi lo aiuta nella gestione del suo ristorante aperto in pieno centro storico della città del Festival quando aveva solo 19 anni (ora ne ha 23), la sua famiglia, è di far durare questa iniziativa nel tempo. Un progetto che è nato dalla volontà di “regalare un sorriso e un pasto sano e buono come al ristorante - spiega Jacopo Martellini - anche a chi non può permetterselo. Sono tanti, troppi, gli ultimi, i dimenticati. E il Covid ha peggiorato la situazione. Ci sono infatti tante famiglie che hanno perso il lavoro e si sono trovate improvvisamente indigenti nonostante fino a due anni fa fossero nuclei benestanti. Così, insieme a don Edoardo Rossi, ho deciso di mettere a disposizione la mia professionalità per aiutare chi ha bisogno”. E ci sarà anche lui, don Edoardo Rossi, tra i volontari che ogni settimana andranno a consegnare le pinse gourmet alle famiglie in difficoltà.

“Ogni martedì porteremo nei contenitori termici le pinse create dallo chef alle famiglie bisognose – racconta - per loro è una festa, perché non si tratta di un cibo qualunque, è come se fosse il piatto della domenica, gli sembrerà di essere al ristorante e vivere quelle giornate spensierate che non si possono permettere”. Nonostante i tanti riconoscimenti ricevuti e il fatto che il suo ristorante Silver Spuleti sia diventato ormai un punto di riferimento per la particolare prelibatezza culinaria, Jacopo Martellini non ha perso di vista la solidarietà. Quindi “ho pensato che regalare quello che so fare meglio, il cibo gourmet, poteva donare qualche attimo di spensieratezza – conclude il giovane chef - Spero che i colleghi ristoratori seguano il mio esempio”.

