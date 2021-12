Sandri, tutto pronto per la riapertura: "Obiettivo è farlo prima di Natale"

Sabrina Busiri Vici 07 dicembre 2021 a

Per riaprire Sandri tre imprenditori di Perugia ci hanno messo il cuore oltre a soldi e lavoro. Quasi un anno di duro impegno per far ripartire l’attività dell’antico Caffè in corso Vannucci e del laboratorio in via del dado. L’input è arrivato da Paris Ricci, imprenditore del settore abbigliamento: “Tengo a questa città ma non si possono fare solo chiacchiere bisogna metterci anche la buona volontà per migliorare le cose”. Si è detto. E così ha fatto: si è messo all’opera per cercare altri soci. E sull’idea si sono stretti prima Fabrizio Rossetti, imprenditore del settore della ristorazione, insieme ai figli e poi Gianluca Rossini, il più giovane, pasticciere con una storia conosciuta in città (Pasticceria Rossini in via Mario Angeloni e poi in via Settevalli). Con quest’ultimo socio Ricci ha chiuso il cerchio e in dieci mesi il progetto di riaprire le saracinesche dell’antica pasticceria, dopo due anni di stop, è diventato realtà. Non c’è però ancora una data precisa per l’inaugurazione e la ripresa dell’attività al pubblico: “Speriamo di riuscire ad aprire entro il fine settimana, insomma prima di Natale, autorizzazioni e ritardi nelle forniture di piccole componenti dei forni ci stanno facendo posticipare rispetto ai nostri programmi”, ragguaglia Rossini.

Intanto lunedì 6 dicembre c’è stato un primo assaggio di novità proprio per iniziare a far conoscere alla città, attraverso i media, quanto è stato fatto perseguendo una mission attenta a conservare la tradizione del marchio Schucani, famiglia fondatrice nel 1860, e l’innovazione della nuova gestione decisa a far tornare Sandri centro della vita cittadina. Intanto a garantire la tradizione c’è l’interno del Caffè restaurato e conservato come un tempo: “Non ci sentiamo i proprietari di Sandri ma i custodi di un patrimonio che appartiene alla città, al pari della Fontana maggiore o dell’Arco etrusco”, precisano i tre soci. E ogni novità è stata accuratamente vagliata: “Per esempio la macchina per fare il caffè è stata scelta per il suo design non impattante con lo stile del locale”, fa notare Rossini. Orgoglioso anche della scelta della miscela personalizzata per rendere la tazzina di caffè un’esperienza. Tradizione e innovazione si ritrovano anche nell’aver arruolato la signora Marcella, collaboratrice stretta di Carla Schucani e tesoriera delle ricette di un tempo. E di aver anche inserito nel laboratorio un altro nome della pasticceria umbra: Daniele Pallini di Foligno. “E oltre a loro - aggiunge Rossetti - sono stati assunti i dipendenti della precedente gestione rimasti senza lavoro. Complessivamente lo staff varierà fra le 12 e le 14 persone e sarà incrementato nella stagione estiva”. Tradizione e innovazione si compiono ancora nell’aver rinnovato il laboratorio di via dado con cura ma inserendo anche macchinari e strumenti di ultima generazione. Lo stesso varrà sulla realizzazione dei prodotti Insomma come dice la signora Marcella: “Continueremo a fare la Sacher secondo la tradizione di Sandri ma con un tocco di novità”.

Tra le idee in cantiere anche quella di voler far diventare lo spazio esterno al laboratorio un punto vivo, d’incontro e di allestire, invece, fuori dal locale in corso Vannucci un dehor attrezzato e ampio. “Ma di questo ne riparleremo a primavera”, promette Rossini. All’interno di Sandri, poi, non sarà per ora riattivata la tavola pronta a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia così come il catering che farà parte di un successivo progetto. “Vogliamo fare un passo alla volta”, precisa Rossetti. “Ora vogliamo far rivivere Sandri per tanto tempo e nel miglior modo possibile - concludono i tre soci - conservando i canoni di un tempo ma guardando anche ad altri prodotti”.

