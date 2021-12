Perugia, il Natale nel centro storico: la novità dell'albero sui tetti di corso Garibaldi. Il video

06 dicembre 2021 a

Conto alla rovescia per l'accensione dell'albero di Natale a Perugia. Quello tradizionale in piazza IV Novembre, alto diciotto metri con sfere illuminate e pacchi regalo alla base della struttura. verrà acceso mercoledì 8 dicembre alle ore 17. Sarà preceduto dall'esibizione del coro Montessori (ore 16,30) e della Filarmonica di Pila (ore 16,45). Un evento interamente a cura del Consorzio Perugia in Centro che ha riproposto anche gli eleganti alberelli in corrispondenza degli ingressi dei negozi e la filodiffusione con canzoni natalizie lungo corso Vannucci.

Quest'anno però ci sarà una gradevole e spettacolare novità: l'albero sui tetti. Sempre mercoledì 8 dicembre, ma alle 17,30 ci sarà l'accensione di quello che è stato definito L'Ast Christmas a Porta Sole. Ideato da Comune e Atmo, il particolare albero sarà proiettato sui tetti di corso Garibaldi con una estensione record. Saranno capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna a comporre la forma di un abete luminoso.

Nel frattempo sabato è stato acceso il videomapping su Palazzo dei Priori dal titolo Natura d’inverno e cieli stellati che raccontano il Natale nella pittura di Gerardo Dottori. Aperti anche i mercatini di Natale nella Rocca Paolina, in corso Vannucci, Piazza della Repubblica e Piazza Matteotti. Mentre da giovedì 9 dicembre verranno anche proiettate sulla Cattedrale le immagini della grafica realizzata dagli studenti dell’Istituto Italiano del Designer che hanno lanciato il claim “A Natale con noi – Perugia, la festa è insieme”, valorizzando il simbolo dell’albero e i monumenti cittadini più importanti.

