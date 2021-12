Samuel Peron, chi è la fidanzata Tania Bambaci: ex Miss Italia e attrice. Carriera e vita privata

06 dicembre 2021 a

Samuel Peron è uno dei ballerini di Ballando con le Stelle, una delle colonne dell'ormai storico programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'artista è ospite di Oggi è un altro giorno e racconterà il suo percorso all'interno del programma e l'attuale stagione che lo vede in coppia con Sabrina Salerno.

Originario di Marostica, in provincia di Vicenza, Peron ha 39 anni. Nella vita privata è fidanzato con Tania Bambaci, attrice e modella siciliana. Nel 2012 vinse Miss Italia. Alcuni anni i due ebbero una crisi, poi rientrata e ora pianificano il matrimonio. Prima di diventare ballerino, Samuel si era diploma all’Istituto d’arte come designer. Poi il corso di laurea in scienze motorie presso l’Università di Padova. Ha sempre avuto però il ballo (e lo spettacolo) nel sangue: inizia a prendere lezioni di ballo all'età di 4 anni, a 9 partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D'Avena. Nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno, mentre nel 2001 Samuel si classifica terzo nel campionato italiano amatori danze latino americane. Ha partecipato anche a musical (La febbre del sabato sera), spettacoli teatrali, fiction (Un caso di coscienza) e scritto un libro di racconti. Fa parte di Ballando con le Stelle dal 2005, anno della seconda edizione del programma. Un'edizione l'ha vinta in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Oltre alla tv, Peron si occupa anche dell'Academy, un'accademia di ballo specializzata in danze latino americane, caraibiche, afro house e di squadra.

Nell'ultima puntata dello show di Rai1, il giudice Guillermo Mariotto si è rivolto così a Peron: "Ci voleva una Salerno per svegliare un Peron. Guarda che sorriso, ti sei svegliato. Sai che hai in mano una campionessa!”.

