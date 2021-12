Perugia, Eugenio Guarducci apre in piazza IV Novembre il terzo store di cioccolato firmato Eurochocolate

Sabrina Busiri Vici 04 dicembre 2021 a

Il terzo store del cioccolato firmato Eurochocolate aprirà in piazza IV Novembre a Perugia. In tutto quattrocento metri quadrati di cioccolato (l’ultimo negozio è ampio circa 150 mq) tratteggiano la piazza grande della città. Eugenio Guarducci sembra quasi aver deciso di fare la città di cioccolato visto che non gli fanno fare La città del cioccolato, secondo un progetto che il presidente di Eurochocolate persegue da tempo. L’inaugurazione dello store è prevista per mercoledì 8 dicembre. “E’ successo tutto nel giro di due giorni fra mille cose da fare visto che partiamo anche con Eurochocolate winter ad Andalo - racconta Guarducci - I gestori del negozio Vanto in piazza IV Novembre hanno cessato l’attività e noi siamo subentrati nel giro di breve tempo".

"Adesso - continua Guarducci - stiamo velocemente allestendo gli spazi in cui, oltre agli scaffali con l’offerta di praline e tavolette, avremo la possibilità di svolgere, nel piano inferiore, dei laboratori, degli incontri indirizzati ai turisti proprio per contribuire ad alimentare il connubio tra il cioccolato e Perugia”. Con il terzo store in piazza, Guarducci vuole proporre un’offerta completa e articolata del prodotto presentando le diverse tipologie da uno store all’altro.

E' tra l'altro previsto anche l’inserimento di tre nuove collaboratrici all’interno del negozio. E quindi lavoro. Intanto il 5 dicembre prende il via il Eurochocolate winter nel comprensorio Dolomiti Paganella. Il format è stato rinnovato e prevede due sezioni: una prima caratterizzata dal Chocolate live show, in programma oggi, domenica 5 dicembre, mercoledì 8, sabato 11 e sabato 18 e una seconda a febbraio dedicata al San Valentino, Cioccolata e Paganella: Amore a prima Pista. Il Chocolate live show in corso a dicembre vedrà protagonisti degli ospiti speciali del mondo della pasticceria. Di mese in mese poi si arriverà a marzo con l’appuntamento primaverile annunciato in ottobre: Perugia a passo d’uovo.

