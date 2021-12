Covid, in Umbria ancora 143 positivi e un altro morto. La situazione comune per comune

04 dicembre 2021 a

I nuovi casi di Covid in Umbria sono 143, stando al bollettino diffuso oggi, sabato 4 dicembre. Il dato è frutto degli 11.580 tamponi che sono stati presi in esame, di cui 2.707 molecolari. La percentuale di positività è dell'1.23 per cento, mentre nella giornata di ieri (venerdì 3 dicembre) era stata dell'1.43. Nelle ultime 24 ore sono state 98, invece, le guarigioni che portano il totale a 64.746. Altro decesso di una persona positiva al virus, stavolta relativa alla provincia di Terni. Il dato regionale dei morti sale a 1.494. Gli attualmente positivi diventano 1.788 (+ 44), mentre i contagiati dall'inizio della pandemia sono 68.028 positività (+143). Diminuiscono i ricoveri nelle strutture ospedaliere regionali. Nel complesso sono 47, quindi sei in meno, di cui otto in terapia intensiva (-1). A Perugia 25 i letti occupati (quattro in meno), di cui tre in terapia intensiva. A Terni 22 ricoveri (-2) di cui cinque in intensiva (-1). Sono in isolamento contumaciale 11.741 persone, cinquanta in più.

Di seguito come sono distribuiti i nuovi positivi, comune per comune: Amelia (6), Assisi (10), Baschi (1), Bastia Umbra (4), Bettona (3), Castiglione del Lago (3), Città della Pieve (6), Città di Castello (9), Corciano (2), Foligno (22), Giove (1), Gubbio (1), Lugnano in Teverina (1), Magione (4), Montecchio (2), Montefalco (1), Orvieto (2), Panicale (1), Perugia (17), Porano (3), San Gemini (1), Spello (3), Spoleto (17), Stroncone (1), Terni (12), Todi (3), Trevi (3) e Umbertide (1). Tre fuori regione.

Questi, invece, i positivi attuali complessivi: Foligno 311, Perugia 261, Terni 194, Spoleto 116, Assisi 76, Città di Castello 65, Trevi 60, Gubbio e Corciano 51, Magione 36, Amelia 35, Orvieto e Narni 34, Umbertide 27, Spello 26, Gualdo Cattaneo e Bastia Umbra 23, Bevagna 19, Todi e Montefalco 18, Campello sul Clitunno 17, Porano e Città della Pieve 15, Marsciano 12, Nocera Umbra, Montecastrilli e Gualdo Tadino 11, San Gemini, Deruta e Bettona 10, Valfabbrica e Attigliano 9, Pietralunga 8, Giano dell’Umbria, Castiglione del Lago e Castel Ritaldi 7, Torgiano, San Giustino e Acquasparta 5, Stroncone, Montecchio, Massa Martana e Fabro 4, Panicale, Avigliano Umbro e Arrone 3, Scheggia e Pascelupo, Passignano sul Trasimeno, Montegabbione, Giove, Castel Giorgio e Cannara 2, Tuoro sul Trasimeno, Sellano, Parrano, Paciano, Norcia, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Lugnano in Teverina, Fratta Todina, Fossato di Vico, Ficulle, Ferentillo, Cascia, Baschi e Allerona 1. Fuori regione 74.

