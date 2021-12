Terni, "Il Mondo che vorrei". I bambini disegnano la loro Terra ideale: "Pulita e piena di animali"

04 dicembre 2021 a

Mentre i leader mondiali si riunivano a Glasgow per la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26 (31 Ottobre - 12 Novembre 2021) per discutere di un futuro più sostenibile, la piattaforma internazionale Twinkl Educational Publishing (www.twinkl.it) ha chiesto ai bambini, futuri leader di tutto il mondo, di disegnare la loro proiezione del mondo futuro tramite il progetto scolastico: “Il Mondo che vorrei”.

In Umbria hanno aderito quasi 100 bambini, per l’esattezza quelli che frequentano gli istituti della direzione didattica Giuseppe Mazzini di Terni e della scuola primaria Sordini (IC Spoleto 2) di Spoleto, in provincia di Perugia. “Non immaginavamo che i bambini potessero comprendere così a fondo le problematiche ambientali - sottolinea una delle referenti del progetto, la docente Laura Fausti della scuola primaria Mazzini -. Noi docenti siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’entusiasmo e la speranza dei ragazzi nel discutere e proporre soluzioni costruttive alla crisi climatica attuale. Nonostante i timori per lo stato attuale del pianeta e la sua preoccupante traiettoria da qui a 50 anni, nei disegni dei bambini è trapelato un travolgente messaggio di speranza per il futuro. La stragrande maggioranza ha disegnato un mondo naturale, pieno di animali e piante, nell’immaginario di un mondo ideale”.

Il concorso internazionale promosso dalla piattaforma Twinkl Educational Publishing ha ricevuto più di 1000 disegni della Terra ideale provenienti da quasi 20 Paesi alle più diverse latitudini.

Dalla Turchia all'India, dalla Grecia all'Egitto e qui in Italia, il messaggio è arrivato forte e chiaro. I bambini credono che serva un cambiamento immediato per far sì che la Terra e le nostre condizioni di vita migliorino in futuro. I disegni inviati sono fortemente caratterizzati da preoccupazioni climatiche come il riscaldamento globale, l'inquinamento, un'eccessiva dipendenza dalla tecnologia, la pesca eccessiva e la deforestazione, dimostrando la loro consapevolezza sui problemi che interessano il nostro pianeta.

