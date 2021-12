Agguato a New York, il ferito è un 27enne di Perugia, Roberto Malaspina: è un dottorando alla Columbia

Alessandro Antonini e Francesca Marruco 04 dicembre 2021 a

E’ Roberto Malaspina, perugino, 27 anni, l’uomo accoltellato all’addome nell’aggressione nell’upper Manhattan a New York giovedì notte, in cui è rimasto ucciso uno studente di 30 anni, Davide Giri. Malaspina, dottorando alla Columbia University, era arrivato da 24 ore nell’ateneo newyorkese. E’ ricoverato in condizioni stabili. Non è in pericolo di vita. La conferma arriva dal padre, Corrado Malaspina, radiologo in pensione del Santa Maria della Misericordia. “Sì, il giovane ferito è mio figlio Roberto”, conferma al Corriere dell’Umbria. “L’ho sentito al telefono e ci ho parlato”, spiega il medico, “sta bene, grazie a Dio. E’ ferito lievemente all’addome. Non è un turista come è stato riportato ma è un dottorando che si trovava alla Columbia University a studiare e si è trovato in questa situazione terrificante. Camminava per strada ed è stato aggredito senza motivo. Era lì da solo un giorno, per fare una ricerca nell’ateneo americano e adesso si trova ricoverato in ospedale. Noi ora siamo in contatto con il Consolato che ci aggiorna continuamente”.

Dottorando italiano ucciso, ferito anche un turista: arrestato ragazzo di 25 anni



La polizia della Grande Mela, come riporta il New York Post, ha arrestato un uomo di 25 anni: sarebbe membro di una gang newyorchese, gli EveryBody Killer. L’uomo, non ancora formalmente incriminato per l’omicidio, è Vincent Pinkny, già condannato nel 2015 per violenze. Si trova in libertà condizionata. Ha alle spalle altri 11 arresti per rapina e aggressione. L’accoltellamento mortale in cui è rimasto vittima Davide Giri - studente di Ingegneria all’università di Torino - e i fendenti sferrati al dottorando perugino non sembrano, al momento, essere collegati. Pinkhy avrebbe aggredito e accoltellato Malaspina un quarto d’ora dopo l’attacco mortale. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire la dinamica e il movente.

Roberto Malaspina si è diplomato al liceo classico Mariotti ha conseguito il diploma di laurea in storia e tutela dei beni culturali all’università di Firenze e arti visive all’Alma mater di Bologna. E’ ricercatore all’università di Milano ed è stato curatore alla Narkissos contemporary art gallery di Bologna. Proprio per proseguire una ricerca legata ai suoi studi era alla Columbia di New York. La Farnesina e il Consolato generale di New York, in stretto raccordo con le polizie locali, stando seguendo “con la massima attenzione il caso di accoltellamento seriale in cui un cittadino italiano è rimasto ucciso e un altro ferito e stanno prestando ogni possibile assistenza al connazionale ferito e ai famigliari di quello che purtroppo ha perso la vita”, comunica la Farnesina.

