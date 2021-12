Perugia, non li fa entrare nel locale e loro gli sfregiano il volto col coltello

04 dicembre 2021 a

Autori di un gesto folle, ingiustificato e violento. E’ accaduto tutto la notte di Halloween a Perugia quando gli è stato rifiutato l’ingresso in un circolo e hanno aggredito il titolare sfregiandolo al volto con un coltello, demolendo la porta di ingresso del locale. In questo mese, i carabinieri della compagnia di Perugia, alla guida del capitano Tamara Nicolai, hanno messo insieme tutti i pezzi del puzzle necessari a identificare i tre responsabili dell’aggressione e nei giorni scorsi li hanno denunciati in stato di libertà con le ipotesi di reati di lesioni personali aggravate e minaccia in concorso. I responsabili sono tre cittadini tunisini, di età compresa tra i 22 e i 36 anni, due dei quali residenti in provincia di Perugia e uno senza fissa dimora, già noti ai carabinieri.

In particolare, le indagini sono scaturite dalla denuncia-querela presentata il giorno 31 ottobre, dal titolare, di origine equadoregna, di un circolo privato di biliardo. Da quel momento, i militari si sono messi sulle tracce dei tre aggressori. Le indagini sono state condotte senza soluzione di continuità dai carabinieri, attraverso l’esame delle telecamere e e con i necessari riscontri testimoniali e fotografici, hanno permesso di identificare i tre aggressori e di raccogliere, gravi e concordanti indizi di colpevolezza a loro carico.

I tre ragazzi denunciati, in base a quanto emerso dalle indagini e dal racconto del denunciante, nella nottata del 31 ottobre, hanno tentato, con insistenza, di accedere all’interno del circolo di biliardo, situato nella zona di via Settevalli, nonostante il titolare, più volte, avesse loro riferito che non potevano in quanto non tesserati. A seguito del diniego, fortemente alterati, dopo aver finto di allontanarsi, i tre tunisini avrebbero dato vita ad un vero e proprio attacco punitivo. Mentre, infatti, due dei tre giovani iniziavano a sferrare calci e a lanciare sassi alla porta di ingresso del locale danneggiandola, il terzo, prima di scappare insieme agli altri due, facendo perdere le proprie tracce, raggiunto il denunciante, avrebbe iniziato a colpirlo con calci agli arti inferiori, per poi, una volta a terra, sfregiarlo al volto con un coltello. Nonostante la fuga iniziale, i tre sono stati rintracciati e identificati da carabinieri di Perugia e adesso dovranno rispondere di pesanti accuse come lesioni aggravate e minacce.

