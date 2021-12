Terni, salvato in ospedale ragazzo di 13 anni caduto su una ringhiera e infilzato al braccio sinistro

03 dicembre 2021 a

Un ragazzo ternano di 13 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava giocando con un gruppo di coetanei nei pressi di un’abitazione. Il giovane è scivolato ed è caduto sopra la sbarra metallica di una ringhiera che si è conficcata nel suo braccio sinistro, causandogli dolori lancinanti e anche una vistosa emorragia. Gli altri amici, nonostante lo choc, hanno avuto la prontezza di prestargli le prime cure e di dare l’allarme e così il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni.

Il 13enne ternano dal pronto soccorso è subito passato in sala operatoria dove è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico, eseguito dal team della chirurgia vascolare, diretta dal dottor Raimondo Micheli. A seguito della violenta caduta sulla sbarra di ferro della ringhiera che gli ha infilzato un braccio, il ragazzo ha riportato gravi lesioni dei tessuti e, in particolare, la trombosi dell’arteria omerale e la conseguente assenza di flusso sanguigno alla mano con ischemia e il rischio, dunque, di un’amputazione dell’arto superiore. Un rischio che i medici del Santa Maria sono riusciti però a scongiurare. L’equipe di chirurgia vascolare composta dai medici Paolo Ottavi, Maria Concetta Gugliotta e Antonio Luparelli, coadiuvati dal cardio-anestesista Sandro Morelli, ha proceduto al delicato intervento prelevando una vena dalla gamba del paziente ed eseguendo un by-pass nel braccio per il ripristino di un’adeguata circolazione. Il ragazzo, al termine dell’operazione, è risultato in ottime condizioni di salute, con la mano vitale e la conservazione di tutti i movimenti.

L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni continua dunque a svolgere la sua missione di alta specialità, garantendo cure di elevata qualità grazie alla formazione e alla professionalità del suo personale. E il modo con cui il ragazzo 13enne è stato tempestivamente curato ne è stata un'ulteriore dimostrazione.

