Perugia, ragazzi disabili e autistici ogni giovedì al lavoro nel ristorante di Spoleto

A Spoleto la Fattoria sociale della cooperativa Il Cerchio diventa ristorante per un giorno a settimana. Ogni giovedì, infatti, i ragazzi con disabilità e autismo che a Protte sono impegnati nella coltivazione e nella raccolta di prodotti bio a chilometri zero, si aprono alla città e propongono piatti realizzati da loro. Ragazzi e ragazze che, tra l’altro “sono stati assunti con un vero contratto di lavoro”, puntualizzano gli operatori della cooperativa della presidente Serenella Banconi. “Dopo un periodo di rodaggio – aggiungono - Caterina, Valerio e tutti gli altri sono diventati davvero professionali e non vedono l'ora di far vedere quello che sanno fare”.

Prima uscita ufficiale in occasione della serata di San Martino, quando sono stati gli stessi operatori ad assaggiare i piatti realizzati dagli ospiti della Fattoria. “I protagonisti di quella serata sono stati proprio i nostri ragazzi – prosegue la nota del Cerchio - hanno aiutato nella preparazione della cena e hanno dimostrato una grande professionalità, servendo i commensali e intrattenendo gli ospiti scambiando con loro qualche battuta".

"Oramai - continua - sono diventati abilissimi e, ognuno con i propri tempi, si è ben integrato nella realtà della Fattoria, trovandosi a proprio agio nelle varie attività”. Una prima esperienza assolutamente positiva che ha fatto decidere a chi segue passo passo i ragazzi e le ragazze di aprirsi alla città ogni giovedì sera. Un’occasione “per presentare Raccolti di comunità – dicono gli operatori – perché la cooperativa mira a sviluppare un modello innovativo di inclusione sociale attiva, attraverso la partecipazione di cittadini, imprese e istituzioni”.

La Fattoria sociale di Protte è una cooperativa agricola e sociale di Spoleto che promuove l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti in situazioni di disagio grazie ad attività di orticoltura e con gli animali. Verdure e prodotti sono tutti biologici e a chilometri 0. Lo scopo principale è quello dell’integrazione sociale e lavorativa attraverso progetti e percorsi socio-riabilitativi personalizzati, anche tramite attività legate all’agricoltura. “Coltiviamo prodotti biologici certificati – concludono gli operatori - realizzati seguendo i principi dell’agricoltura biologica e della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. Grazie alle mani e gli occhi dei nostri ragazzi speciali”.

