Covid, in Umbria ancora due morti. Aumentano i vaccinati e diminuiscono i ricoveri

Altre 103 infezioni da Covid 19 in Umbria. Il dato, diramato con il bollettino di oggi, giovedì 2 dicembre, è il frutto dei 11.457 tamponi che sono stati analizzati, di cui 2.666 molecolari. La percentuale dei positivi è dello 0.89% e scende leggermente rispetto al giorno prima quando era stata dell'1.10%. Come sempre lo stesso bollettino ufficializza anche le guarigioni che sono 82. Il dato più doloroso è riferito ai decessi. Ancora due morti, purtroppo. Il totale ora è di 1.492 e si avvicina ancora di più alla soglia psicologica di 1.500. Dall'inizio della pandemia, le persone infettate (o almeno, quelle individuate) sono 67.732. Le guarigioni, invece, diventano nel complesso 64.599.

Calano leggermente i ricoveri. Sono 53, quattro in meno i pazienti negli ospedali. Dieci sono nei reparti di terapia intensiva. La divisione nelle strutture regionali è la seguente: a Perugia 29 (-3) di cui 4 in terapia intensiva; a Terni 24 (-1) di cui sei in intensiva. In isolamento contumaciale, invece, ci sono 1.588 persone, 23 in più rispetto al bollettino precedente. I nuovi casi riguardano cittadini residenti nei seguenti comuni: Assisi (9), Attigliano (1), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (1), Bevagna (2), Città di Castello (4), Corciano (4), Ferentillo (1), Foligno (28), Magione (6), Montefalco (1), Narni (4), Orvieto (4), Panicale (1), Perugia (11), Porano (1), Spello (1), Spoleto (3), Terni (9), Trevi (1), Umbertide (1) e Valfabbrica (1). Sette tamponi positivi, invece, sono relativi a persone non residenti in regione.

Continuano ad aumentare le vaccinazioni. Attualmente (dati ore 8 giovedì 2 dicembre) le dosi somministrate sono un milione 328.284. In totale è stato inoculato l'86.41 per cento delle dosi disponibili. A completare il ciclo vaccinale sono 684.759 persone, 587 in più. Rappresentano l'84.75 della popolazione vaccinabile. Ci registrano 440 nuovi vaccinati e quindi sale all'86.11 la percentuale degli aventi diritto a cui è stata somministrata almeno una dose. La terza dose è stata inoculata a 113.931 soggetti, 14,13% degli aventi diritto.

