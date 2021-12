Gazosa, che fine ha fatto la band di adolescenti che vinse a Sanremo. Chi erano e la nuova formazione

02 dicembre 2021 a

I Gazosa ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 2 dicembre 2021. Nel salotto del pomeriggio di Rai1 racconteranno a Serena Bortone la loro parabola. Tra l'altro una ex componente, Jessica Morlacchi, è ospite fisso della trasmissione.

Ma chi sono i Gazosa? Gruppo musicale pop rock, si sono formati a Roma nel 1998. Quattro giovanissimi, in quel periodo adolescenti sono stati portati alla ribalta da Caterina Caselli. La collaborazione durò fino al 2003, anno dello scioglimento. La prima formazione era quella storica composta da Jessica Morlacchi (all'epoca 11 anni, cantante e bassista), e i fratelli Valentina (13 anni, tastierista) e Federico Paciotti (11 anni, chitarrista, all'epoca allievo di Richard Benson) che conobbero Vincenzo Siani, soprannominato "Vinnie" (12 anni, batterista). Inizialmente Eta Beta, divennero successivamente i Gazosa. Nel 2000 l'uscita dell'album omonimo Gazosa, cover inglesi perlopiù, lì portò alla ribalta. Da lì tante apparizioni televisive (Taratata, Giffoni Film Festival, Bravo Bravissimo, Carràmba che fortuna). Nel 2001 arriva poi il successo al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con la canzone Stai con me (Forever). a cui segue il primo tour estivo in concomitanza del singolo di successo www.mipiacitu che diventa un tormentone. Nel 2002 una nuova partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ogni giorno di più, nella categoria "Big", che si è piazzato decimo. Nel 2003, di comune accordo, i Gazosa si sono divisi. La cantante Jessica Morlacchi ha intrapreso una carriera da solista.

Nel 2009 però i Gazosa si riuniscono in una nuova formazione, mantenendo dei componenti originari solo il batterista Vincenzo Siani. I nuovi componenti sono: Jenny Di Domenico (voce), Marco Parisi (tastiere), Paolo De Angelis (chitarra) e Gaetano Francavilla (basso). Nel 2011 la formazione cambia nuovamente: a Vincenzo Siani e Paolo De Angelis si affiancano Anna Napoli (voce), Mizar Di Muro (basso) e Giovanni Marino (tastiere).

