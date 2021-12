Orvieto, tir perde un'auto lungo l'autostrada e causa un incidente con sette feriti. Un 45enne è grave

02 dicembre 2021 a

Sette feriti, di cui uno in prognosi riservata, nel corso della notte di giovedì 2 dicembre. L’incidente stradale si è verificato un chilometro prima di Orvieto sull’A1, in direzione Roma. Il traffico è rimasto bloccato a lungo. Sul posto la polizia stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi ed effettuare gli accertamenti. Presente anche personale della Società Autostrade e del 118 insieme ai vigili del fuoco. L'incidente è stato causato dalla perdita di un'autovettura trasportata da una bisarca, un tir adibito a questo tipo di trasporto. Il conducente probabilmente non se ne è accorto e ha proseguito la sua marcia e sono tuttora in corso serrate indagini per la sua identificazione. Successivamente l'autovettura caduta dal tir è stata investita da un’auto.

Nell'incidente altri cinque veicoli sono rimasti coinvolti tra cui un altro tir ed un mezzo di trasporto con un carico eccezionale. In prognosi riservata un 45enne che viaggiava come passeggero sul veicolo che ha urtato violentemente contro l'auto caduta dalla bisarca. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora e poi è stata ripristinata la regolare circolazione lungo l’Autosole. Non sono mancati i disagi per i veicoli in transito nonostante l’ora tarda.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale che ha eseguito un sopralluogo. I feriti sono stati condotti in ospedale dove sono stati sottoposti alle cure del caso. E sono ancora ricoverati al Santa Maria della Stella di Orvieto. Preoccupano, in particolare, le condizioni del 45enne che ha riportato nell’incidente stradale le ferite più gravi. In questi ultimi giorni il traffico sull'Autosole risulta particolarmente sostenuto. Di recente ci sono stati dei lavori lungo il tratto orvietano che hanno comportato anche la chiusura notturna del casello autostradale di Fabro. Numerose le pattuglie della polstrada in servizio a tutela della sicurezza di chi si trova in viaggio.

