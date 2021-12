L'oroscopo del Corriere di oggi giovedì 2 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

02 dicembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, giovedì 2 dicembre.

ARIETE: Molteplici impegni e un notevole carico di lavoro vi permetteranno di prendere le distanze da una relazione di cui non capite ancora il senso.

TORO: Le soddisfazioni sul fronte professionale vi danno la carica per affrontare con ottimismo gli eventuali ostacoli che si presenteranno.

GEMELLI: La vita affettiva scorre placidamente e le emozioni colorano di romanticismo la vostra giornata. La Fortuna continua ad assistervi.

CANCRO: La fretta è nemica del bene. Trovate il modo per rendere efficaci le mille idee che vi frullano per la testa e fatelo con calma e razionalità.

LEONE: Tempo di cambiamenti, non tutti positivi e non tutti attesi. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco e di puntare sulla flessibilità.

VERGINE: Inaspettatamente una persona che non avete mai stimato granché sarà proprio quella che vi darà un consiglio prezioso per vostro futuro.

BILANCIA: Le vostre idee sono chiare, i vostri obiettivi fissati e la strada da percorrere pianificata. Adesso non vi resta che mettervi in marcia.

SCORPIONE: Tenderete ad essere piuttosto accondiscendenti, ma attenti a tacere un eventuale disappunto. Alla fine i nodi vengono sempre al pettine.

SAGITTARIO: Le Stelle vi sorridono e voi saprete cogliere al volo un’opportunità che potrebbe rappresentare l’inizio di una rinascita emotiva e psicologica.

CAPRICORNO: La vostra determinazione vi ha sempre portati lontano. Ore la vostra ambizione vi spinge a fare un passo in più. Ma attenzione a quel che perdete.

ACQUARIO: Il vostro umore oggi non sarà dei migliori, sarete annoiati e tenderete a fare il minimo indispensabile. Vi servirebbe una buona dose di grinta.

PESCI: Non scoraggiatevi se oggi vedrete tutto nero, presto le cose si sistemeranno e già in serata potreste vivere momenti molto piacevoli

