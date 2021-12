Terni, Miss Italia 2021: Anna Giulia Fossatelli sporge denuncia in questura per gli insulti razzisti via social

Maria Luce Schillaci 02 dicembre 2021 a

a

a

Anna Giulia Fossatelli, accompagnata dal padre (nella foto), ha deciso di sporgere denuncia alla questura di Terni dove si è recata nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre 2021. Gli insulti a sfondo razzista, inviati tramite social alla ragazza, appena maggiorenne, candidata al titolo di Miss Italia, hanno fatto il giro della nazione diventando virali.

Concorrente di Miss Italia insultata via social: "Meticcia, partecipa al concorso del tuo paese"

“Sei meticcia, torna al tuo Paese, sei mezza araba, la tipica italiana della Turchia”, parole assurde scritte da un anonimo su Instagram, parole che vanno combattute fino all’ultimo. Al di là del fatto che Anna Giulia è italianissima e ternana, con origini del sud che le danno quel bel incarnato olivastro e i capelli ricci tutti naturali, quanto accaduto va assolutamente condannato.

La 18enne Anna Giulia ha già vinto varie fasce come quella di Miss Rocchetta e Miss Sorriso Umbria, titoli che le hanno aperto le porte alle prove di semifinale in corso di svolgimento a Roma per accedere alla finalissima della kermesse. Giovedì 2 dicembre 2021 si dovrebbero conoscere le vincitrici.

Sara Villa è Miss Umbria 2021. L'incoronazione e le foto piccanti sui social

Ora sarà la polizia postale a indagare, con la speranza di scoprire l’identità dell’hater. Anna Giulia, dal canto suo, continua la sua corsa verso la corona, ma un commento lo fa: “Mi ha infastidito e ritengo grave il fatto che ragazze di origini straniere possano ricevano questo tipo di messaggi, credo che per una giovane con un carattere fragile possa essere devastante sul piano psicologico. Ai giorni di oggi non è tollerabile un fatto del genere”.

Attestati di solidarietà sono giunti ad Anna Giulia da più parti, a cominciare dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, fino alla senatrice leghista Valeria Alessandrini, così come da esponenti del Pd e del civismo ternano. “La città – ha dichiarato Latini – si sente orgogliosamente rappresentata da Anna Giulia Fossatelli, alla quale va il mio pieno sostegno per gli insulti ricevuti. Dispiace leggere certi commenti idioti e beceri nei suoi confronti”.

Anna Giulia Fossatelli sogna Miss Italia. E lancia un appello alle ragazze: "No alle diete eccessive"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.