Ternana, l'ex Passalacqua grave in ospedale si sveglia ascoltando i videomessaggi dei tifosi rossoverdi

Sileno è alle prese con il dribbling più difficile. Davanti ha un difensore tosto, che si chiama Morbo di Parkinson, a cui finora era riuscito ancora a sgusciare via - nel senso di mantenere una più che accettabile qualità della vita - così come faceva con i difensori avversari quando vestiva la maglia della Ternana (fine anni ‘70), emulo del grande Kevin Keegan al quale assomigliava per ruolo e fisico.

Lunedì della scorsa settimana, 22 novembre 2021, però, è arrivata… un’entrata da dietro, di quelle che neanche te ne accorgi, e a Sileno si è spenta la luce, costretto in ospedale in uno stato di torpore costante che, nei primi giorni, gli ha concesso solo pochi attimi di lucidità. Sileno è Sileno Passalacqua, già solo il nome di battesimo è sufficiente, a Terni, per capire di chi si tratti, ovvero uno degli idoli della tifoseria rossoverde per tre stagioni (77-78, 78-79, 79-80, 102 presenze e 20 gol tra serie B e Coppa Italia).

Il figlio Davide, già giocatore e adesso è diesse del Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, ovvero la squadra del suo paese, ha avuto un’idea: fargli recapitare qualche videomessaggio dei tifosi delle due squadre dove il padre è stato più amato, ovvero la Reggiana (ci ha giocato per otto anni) e appunto la Ternana.

“Tramite qualche amico delle due tifoserie ho lanciato questo input – spiega Davide – e in pochi giorni, soprattutto da Terni, sono stato inondato di tantissimi messaggi. Papà negli ultimi due giorni è stato un po’ meglio, ha momenti di lucidità più lunghi, quando gli si parla di calcio risponde sempre a tono e riesce a sostenere la conversazione. Proprio ieri una delle dottoresse che lo segue gli ha chiesto con che squadre avesse giocato e lui ha nominato subito Reggiana, Ternana e Fiorentina”.

Davide, così, ha iniziato a fargli sentire i videomessaggi dei tifosi rossoverdi. “Sono stati tantissimi, grazie all’appello lanciato dall’amico supertifoso Marco Barcarotti subito recepito dalla tifoseria. C’è chi ha persino mandato una foto che lo ritraeva bambino, in quegli anni ‘70, mascherato a carnevale da… Passalacqua! (foto in alto, vicino a Sileno ndr). Ho iniziato a farglieli sentire, per papà è un grande aiuto, oltre che un piacere, sapere che è ancora così ricordato e amato. Stasera (ieri ndr) lo vedrò ancora, sta migliorando, spero che possa tornare presto a casa per farglieli sentire tutti con più calma. Intanto ringrazio, commosso, per questa grande dimostrazione d’affetto”.

Passalacqua - va ricordato - fu anche il primo a… importare in Italia il famoso rigore “a palombella” inventato dal ceco Antonin Panenka, poi divenuto “a cucchiaio” quando lo fece Francesco Totti. Sileno lo segnò il 22 ottobre 1979 contro il Genoa, sconcertando - ma facendo gioire - i tifosi del Liberati. Gli stessi, simbolicamente, che oggi continuano a fare il tifo per lui.

