Perugia, molesta specializzanda durante turno di notte: pediatra condannato

“Dai lasciati andare, lo so che ti piace” le disse mentre le poggiava una mano sulla coscia e le infilava l’altra sotto la maglietta toccandole la schiena, prima di provare a baciarla “con violenza” dopo averla “sbattuta contro la porta della stanza” proponendole di andare a letto con lui. E’ questo l’episodio per cui il pediatra E.F. è stato condannato a un anno e due mesi con pena sospesa. L’accusa di violenza sessuale, era aggravata dall’abuso di autorità essendo il medico all’epoca dei fatti, lo strutturato del reparto e la ragazza, una specializzanda. La sentenza di condanna emessa ieri dal gup Valerio D’Andria è arrivata dopo nemmeno un’ora di camera di consiglio al termine del processo con rito abbreviato.

Il medico era alla sbarra perché accusato di aver molestato due specializzande mentre era in servizio. Il gup lo ha assolto per una la contestazione riguardante il presunto tentativo di toccare il seno a una dottoressa nel reparto del Santa Maria della Misericordia. Il Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, ieri aveva chiesto una condanna a tre anni e due mesi di reclusione, mentre gli avvocati dell’imputato - Michele Nannarone e Nicola Barocci - l’assoluzione. L’accusa ha parlato dell’imputato come di una mina vagante che non controllava la propria libido. E che ha messo le due specializzande in una “situazione odiosa”. I fatti contestai erano due episodi distinti, uno - per cui è scattata la condanna - nel turno di notte del 13 maggio 2018. mentre l’altro a gennaio 2020. Quando la ragazza parlò dell’episodio più recente, anche l’altra decise che era il momento di parlare. Perché ha aspettato tanto lo ha spiegato lei stessa nella lettera che ha scritto alla direzione ospedaliera: “Scrivo ora perché l’unico obiettivo era che queste cose non si ripetessero. Ma essendo io venuta recentemente a conoscenza di fatti dello stesso genere riguardanti lo stesso soggetto e un’altra specializzanda, ritengo che l’obiettivo che tali fatti non si ripetano più non è stato raggiunto dal mio aver parlato direttamente con il soggetto in questione, facendogli notare la gravità dei fatti e apportando la mia minaccia di denunciare la questione qualora cose simili si fossero ripetute”.

Secondo i legali del medico l’episodio del 2018 non si sarebbe verificato. Lo hanno spiegato ieri con le testimonianze delle infermiere in servizio quella notte di tre anni e mezzo fa che non ricordano di aver sentito rumori. La ragazza - che non si è costituita parte civile - ha raccontato che il medico l’aveva inseguita nella stanza degli specializzandi dove lei si era chiusa dentro “bussando violentemente alla porta”. Secondo i legali quella porta “non ha chiave da tempo immemore”. Per i legali - che annunciano ricorso in appello - in conclusione, “nelle condotte del dottore non è individuabile alcun comportamento di rilevanza penale ma un atteggiamento, seppur goliardico e amichevole, privo di circostanze foriere di profili di responsabilità e tenuti pur sempre nel rispetto dei ruoli di ciascuno”. Dopo la sospensione nel 2020, poi revocata, il medico si è dimesso dall’ospedale.

