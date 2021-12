Assisi, rapina in banca: rubati 100mila euro a Santa Maria degli Angeli

01 dicembre 2021 a

Rapina in banca ad Assisi. Il colpo è stato messo a segno nella filiale del Banco Desio nella centrale via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli nella giornata di mercoledì primo dicembre. Il bottino si aggirerebbe introno ai 100 mila euro. Stando alle prime informazioni i banditi avrebbero colpito quando ancora erano presenti i dipendenti all’interno dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)

