Torna Un regalo per Dodo in ricordo di Edoardo Ceccarani: raccolta a favore del Gattile di Gualdo Tadino

Torna l’iniziativa “Un regalo per Dodo”. La famiglia di Edoardo Ceccarani, deceduto nel settembre dello scorso anno in un incidente stradale a Valfabbrica, ripropone per venerdì 3 dicembre 2021, giorno del compleanno del ragazzo di Valfabbrica, una raccolta a favore del Gattile di Gualdo Tadino. Chi volesse festeggiare il compleanno di Dodo venerdì può consegnare le crocchette per gatti all’agenzia Tecnocasa di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà (orario di apertura 9-13 e 15.30-19). “Quest’anno - spiegano dalla famiglia - abbiamo deciso di unire le forze per aiutare i gattini di Gualdo Tadino. Parlando con i volontari abbiamo saputo che manca del cibo. Per questo chi vuole festeggiare con noi il compleanno di Dodo, che ha sempre amato gli animali, può portare delle crocchette per gatti che poi consegneremo alle associazioni che se ne prendono cura. Grazie mille anche a tutti coloro che vorranno partecipare in modo autonomo e anonimo, compiendo un gesto buono ovunque si trovino”. Lo scorso anno grazie all’iniziativa della famiglia Ceccarani sono stati raccolti 800 chili di cibo per animali e un cane abbandonato ha trovato una nuova famiglia.

