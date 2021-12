Terni: Miss Italia 2021, insulti ad Anna Giulia Fossatelli: "Meticcia, partecipa al concorso del tuo paese"

01 dicembre 2021 a

Ha 18 anni e sta vivendo il sogno di approdare alla finale di Miss Italia 2021. Anna Giulia Fossatelli è una splendida ragazza di Terni, premiata con la fascia di Miss Sorriso Umbria alle finali regionali del concorso di bellezza più famoso del Bel Paese.

Si sono così accesi i riflettori su questa giovane ternana, che, lo scorso fine settimana, ha iniziato la prova di semifinale, in corso di svolgimento in un albergo di Roma, per accedere alla finalissima della kermesse, e la 18enne è stata presa di mira anche dagli haters dei social, gli “odiatori di tastiera” che hanno iniziato a scrivere commenti di stampo razzistico, con veri e propri insulti. E questo perché Anna Giulia, che è mora ed ha la carnagione scura, è stata “scambiata” per una ragazza straniera (come se peraltro questa fosse una “colpa”), quando oltretutto è pure ternana al 100 per 100.

Sul suo profilo Instagram sono stati così scritti commenti del tipo: “Sei mezza araba”, “Sei uno strumento della sinistra, perché c’erano 35 milioni di italiane”, “In Umbria non avevano un’italiana da premiare?”, “Anche se hai un cognome italiano, non lo sei italiana, sei una meticcia”, “Sisi, è la tipica italiana di Turchia”.

Per gli odiatori, Anna Giulia si sarebbe dovuta iscrivere “…al concorso del tuo paese”, fino a tirare in ballo quello che è successo e “Non permetteremo che succeda come in Irlanda, dove ha vinto il concorso locale “fra tante bellissime irlandesi Miss Congo” .

Nei confronti di Anna Giulia è subito scattata la solidarietà del mondo politico.

“La città di Terni si sente orgogliosamente rappresentata da Anna Giulia Fossatelli – ha scritto il sindaco di Terni, Leonardo Latini – alla quale va il mio pieno sostegno per gli insulti ricevuti. Dispiace leggere certi commenti idioti e beceri nei suoi confronti. Ad Anna Giulia e ai suoi genitori va il mio abbraccio e la mia solidarietà”.

“Esprimiamo affetto e vicinanza a questa giovanissima ragazza – ha scritto il Pd di Terni – vittima dell’ignoranza e della grettezza dei soliti leoni da tastiera. Le persone viaggiano, si spostano per motivi di lavoro o di studio, ma alcuni, troppi evidentemente, ancora non sanno che esistono infinite sfumature di colore della pelle e altrettanto infinite combinazioni di caratteristiche somatiche, e attribuiscono caratteristiche negative a chi è diverso da loro. Va da sé che se la sacca di ignoranza è così ampia e calcificata, non bastano gli strumenti che sono stati utilizzati fino ad ora, ma bisogna investire di più nei progetti scolastici e facilitare l’accesso agli scambi culturali, anche finanziandone un numero maggiore”.

E la senatrice della Lega, Valeria Alessandrini: “Anna Giulia Fossatelli è una bellissima ragazza di cui la città di Terni non può che essere orgogliosa. Chi la insulta non merita nessuna considerazione. Un bacio, sono con te!”.

