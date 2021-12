Terni, camper distrutto da un incendio. Cinque cuccioli di cane arsi vivi. Malore per una donna

01 dicembre 2021 a

a

a

Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo dopo l’incendio che nel pomeriggio di martedì 30 novembre (come si può vedere nella foto di Stefano Principi) ha distrutto un camper parcheggiato in una rimessa privata al quartiere Campomicciolo, all’immediata periferia della città di Terni. il mezzo si trovava nei pressi di alcune abitazioni, ma il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di propagarsi alle cause e alle auto in sosta. Un’anziana donna si è sentita male ed è stata accompagnata in ospedale dagli operatori del 118. Ma le sue condizioni non sono preoccupanti. L’incendio ha distrutto completamente il camper e causato la morte di cinque cuccioli di cane che si trovavano nelle immediate vicinanze e che non sono riusciti a sfuggire alla furia delle fiamme.

Incendia quattro ettari di Monte Argento e confessa: "Sono stato io e lo rifarei". Arrestato 60enne

Per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali che, insieme ai vigili del fuoco, hanno tratto in salvo tre cuccioli non senza difficoltà. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Tutte le ipotesi vengono prese in considerazione. Sono state raccolte le testimonianze di alcuni abitanti della zona per ricostruire la dinamica dell’incendio. In tanti, da tutta la città, hanno telefonato al 112 e al centralino dei vigili del fuoco, preoccupati per il fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’incendio. Nessun pericolo è stato comunque riscontrato per la salute pubblica. Sul posto anche i tecnici del servizio veterinario dell’Usl Umbria 2 per verificare le condizioni degli animali.

In fiamme autocisterna con 40 mila litri di benzina: conducente grave all'ospedale di Roma

Erano presenti a Campomicciolo anche gli agenti della polizia locale di Terni e quelli della squadra volante della Questura. Il violento rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco che hanno anche avviato le consuete attività di bonifica. Alcuni residenti sono scesi in strada per assistere all’opera di spegnimento eseguita tempestivamente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

Camper distrutto dall'esplosione di due bombole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.