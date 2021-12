Perugia, a Spoleto niente lavori a Palazzo Mauri. Il Caffè letterario resta ancora chiuso

30 novembre 2021 a

a

a

Sono andati deserti i due tentativi indetti dal Comune di Spoleto per affidare i circa 100 mila euro di lavori attesi ormai da un anno a Palazzo Mauri e soprattutto al Caffè letterario, chiuso dal febbraio 2020 e al centro di un contenzioso tra il Comune e il precedente gestore, ossia la cooperativa A tutta scena, che aveva preso in mano il bar della biblioteca nel 2015. A confermarlo è stato il dirigente dell'ente Sandro Frontalini che ha anche spiegato come “gli uffici tecnici del municipio siano al lavoro per rendere più appetibile l'appalto fin qui penalizzato sia dal prezziario della pubblica amministrazione che dalla limitata offerta del comparto edile” oberato tra ricostruzione post sisma e superbonus. In particolare, per il mini cantiere di Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale, il Gruppo di azione locale (Gal) della Valle Umbra e dei Sibillini ha stanziato circa 100mila euro per un telone estensibile di copertura del Caffè letterario, la relativa manutenzione della copertura di vetro del medesimo cortile e gli interventi sugli impianti termici e di raffreddamento.

Commissariamento del Comune, il Tar mette la parola fine al ricorso

Per tutti i lavori in questione gli uffici tecnici hanno già provveduto alla progettazione, ma lo sforzo, compreso quello compiuto per reperire i fondi, si è incagliato sui bandi andati deserti, mandando alla deriva anche le sorti del Caffè letterario. Sì, perché il Comune non intende pubblicare la nuova procedura per affidare in concessione il bar della biblioteca fin quando non saranno almeno assegnati a una ditta i 100 mila euro di lavori attesi, diversamente “non avrebbe senso individuare un nuovo gestore per il Caffè letterario e poi costringerlo a sospendere l'attività a causa degli interventi” ha detto Frontalini. Tuttavia, appare evidente che gli interventi attesi nel cortile coperto di Palazzo Mauri vanno nella direzione di archiviare le criticità sfociate lo scorso anno in un contenzioso tra il precedente gestore e il Comune.

Traffico rivoluzionato per le riprese di don Matteo

A far arrivare ai ferri corti i rapporti è stato, ormai 20 mesi fa, il conto da 28 mila euro che il Comune ha presentato alla coop per utenze e canoni di locazione a suo dire non pagati. Diversa la ricostruzione della cooperativa, rappresentata dall'avvocato Serena Pimpinicchio, secondo cui le somme in questione non sono state versate in base ad accordi legati al post sisma, ma soprattutto a una serie di interventi che erano stati ripetutamente, ma invano, sollecitati all'ente. Tra questi interventi sulle coperture del cortile per superare le infiltrazioni d’acqua e quelli sugli impianti termici necessari per rendere fruibile in ogni stagione il cortile interno.

Acquista mobili all'asta ma li riconsegna a chi erano stati sequestrati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.