Narni, il terziere Fraporta sul podio al premio per la scuderia con più vittorie d'Italia

Grande soddisfazione per il terziere Fraporta di Narni, in provincia di Terni, dopo la conquista del secondo posto nel premio relativo alla scuderia con più vittorie d’Italia. La medaglia d’argento è stata annunciata sabato 27 novembre 2021 alla Rocca Albornoz durante le premiazioni del premio nazionale Miglior cavaliere d’Italia, dall’organizzatore Roberto Parnetti.

In realtà è stato premiato solo il primo classificato, la scuderia Orazi-Innocenzi di Foligno per Guitto, ma il patron del premio ha voluto dare la notizia del secondo posto per la scuderia narnese presente quasi al completo (mancava solo il cavaliere Jacopo Rossi) alla Rocca Albornoz insieme al capo priore, Giuseppe Ratini, ed al priore, Andrea Massarelli.

Il terziere Fraporta si è aggiudicato il secondo posto con 42 punti per Oro Y Plata (Corsa all’Anello e miglior cavaliere Luca Paterni in sella al cavallo), Don Medellin e Mazzini (Corsa all’Anello). “Grande soddisfazione - hanno affermato Ratini e Massarelli - per la conquista del secondo posto come scuderia più vittoriosa in ambito nazionale. Abbiamo passato un periodo carico di difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 e prima la vittoria della Corsa all’Anello di settembre e poi questo importante riconoscimento non possono che renderci orgogliosi della nostra squadra, che voglio ringraziare a iniziare dai responsabili Luca Saltimbanco, Edoardo Secondi e Federico Grillini, passando per i cavalieri Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Jacopo Rossi e Mattia Zannori, fino ad arrivare a tutto lo staff che tutto l’anno lavora con loro".

"La nostra scuderia (così come le altre dei terzieri della Corsa all’Anello ndr) si basa sul volontariato, a differenza di altre realtà presenti nell’ambito delle giostre storiche. E quindi - hanno aggiunto il capo priore ed il priore - la soddisfazione ed il ringraziamento sono doppi. Chi per tutto l’anno manda avanti la scuderia lo fa con grande spirito di sacrificio e passione. I traguardi ottenuti sono i risultati del lavoro di tutto lo staff e di tutto il terziere Fraporta”.

Da segnalare anche il quarto posto del cavaliere di Fraporta Jacopo Rossi per quanto riguarda il premio del Miglior cavaliere d’Italia. Il primo posto è stato conquistato dal folignate Luca Innocenzi (87 punti), seguito al secondo posto dal faentino Alberto Liverani (35 punti). Al terzo posto ex aequo con 28 punti Riccardo Raponi di Recanati e Guido Gentili di Sarteano. Dietro a loro, Jacopo Rossi con 26 punti per la Corsa all’Anello e la Giostra dell’Arme di San Gemini, disputate entrambe nel 2021.

